О персоне
Фильмография
Венсан Дедьен
Vincent Dedienne
Киноафиша
Персоны
Венсан Дедьен
Венсан Дедьен
Vincent Dedienne
Дата рождения
2 февраля 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Макон, Франция
Популярные фильмы
6.2
Plastic Guns
(2024)
6.0
Герой поневоле
(2023)
5.6
Наташа: НедоСтюардесса
(2025)
Фильмография Венсан Дедьен
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2020
Все
7
Фильмы
5
Сериалы
2
Актер
7
Исчезновение на пути Святого Иакова
драма, детектив
2025, Франция
5.6
Наташа: НедоСтюардесса
Natacha (presque) hôtesse de l'air
комедия
2025, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
6.3
Plastic Guns
Les pistolets en plastique
комедия, криминал
2024, Франция
6
Герой поневоле
Je ne suis pas un héros
комедия
2023, Франция
Французские парни
комедия, боевик
2022, Франция
5.4
Марго
L'étreinte
драма
2020, Франция
5.4
Сокровища джунглей
Terrible jungle
приключения, комедия
2020, Франция / Бельгия
