Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Катрин Бэйли

Катрин Бэйли

Catherine Bailey
Катрин Бэйли
Катрин Бэйли Catherine Bailey
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 января 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Катрин Бэйли

Родилась 2 января 1980 года. Лондон, Великобритания.

Фильмография Катрин Бэйли
Последняя любовь Казановы
Последняя любовь Казановы
мелодрама, исторический 2019, Франция / Бельгия
5.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши