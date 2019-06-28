«Последняя любовь Казановы»: Рецензия Киноафиши

«Последняя любовь Казановы» относится сразу к двум специфическим, но популярным поджанрам кино, оба можно обозначить аббревиатурами: ЧФМ ― Чувственная Французская Мелодрама и КПМВП ― Кино Про Мужчин в Париках. Фильмы данных поджанров появляются в прокате с завидной периодичностью и имеют целевую аудиторию, пожалуй, в любой европейской стране. Для поклонников и поклонниц первого жанра основным критерием качества является убедительность мелодраматической составляющей, эмоциональность фильма. Для любящих второй поджанр во главу угла поставлены внешняя проработанность мира и то, передаёт ли фильм колорит эпохи. В принципе, и с тем, и с другим «Последняя любовь Казановы» справляется.

Оригинальное название фильма ― «Dernier amour» ― Казанову никак не упоминает. Может показаться, что это очередной креатив русских локализаторов и про мифологизированного итальянца из эпохи Просвещения в фильме не будет ни кадра, но это не так. Фильм действительно про Казанову, того самого. Он действительно уже не молод, и играют его не дерзкие Хит Леджер или Дэвид Теннант, а опытный французский актёр Венсан Линдон, лауреат Каннского фестиваля за роль в остросоциальном «Законе рынка». Актёр отчаянно хотел получить эту роль, несмотря на то что не попадал в изначальный типаж, который искали для съёмок, тем не менее, ему удалось добиться своего и играет он действительно убедительно. Трудно не увидеть в нём опытного гедониста и любителя чувственных наслаждений, имеющего достаточный опыт, чтобы продумывать любовные интриги, но слишком горячее сердце, чтобы действовать исключительно с точки зрения разума.

«Последняя любовь Казановы»

Ту самую «последнюю любовь» ― молодую девушку, в которую Джакомо Казанова влюбляется во время своего пребывания в Англии, играет Стэйси Мартин, широкому зрителю наиболее знакомая по «Нимфоманке» фон Триера. Понятно, чем два фильма рифмуются и чем руководствовались продюсеры, когда брали её в фильм, но играть Мартин приходится что-то совсем другое. Она скорее смутный объект желания, пробуждающий в стареющем ловеласе что-то незнакомое или давно забытое.

В любовной интриге между ними и таится то, что какому-то зрителю понравится, а кого-то отвратит от фильма ― как мог такой опытный ловелас так искренне проникнуться девушкой, мягко говоря, не самого пристойного нрава? Ответ на поверхности и лежит за рамками того образа, который присущ Казанове в массовой культуре. Это был образованный и тонко чувствующий свою эпоху человек, для которого каждый любовный интерес был не просто очередной галочкой в списке, а искренним и пропущенным через душу переживанием. А частотность их была вызвана не столько нравом Казановы, сколько порядками времени и обстановки, в которой он жил.

В том случае, если зритель в зале принимает эту условность, фильм вполне может понравиться. Особенно если вы фанатеете от ЧФМ и КПМВП. Кстати, крайне рекомендуем идти на показ в оригинале. Большая часть фильма на французском, но вкрапления английского и иногда даже итальянского формируют нужную атмосферу.

Петр Волошин