«Пушистые мошенники»: Рецензия Киноафиши

Жизнь в лесу вроде бы идет своим чередом: маленький кабан от скуки ловит бабочек, зайцы внимательно ищут ягоды, зверята заняты играми, взрослые — бытовыми делами. Но жителям этого мира грозит опасность — воды все меньше, ручей вот-вот высохнет. Ежиха Латте носится от дерева к дереву, свернувшись клубком, собирает росу и живет абсолютно беззаботно и обособленно, большую часть времени отводя на сон. Ее будит шум склоки, случившейся неподалёку, — бельчонка Тьюма задирают сверстники. Впрочем, когда ежиха приходит на помощь, тот только злится. В этот день судьба сводит их вновь: Тьюм оказывается дома у Латте и под предлогом того, что всю воду собирают исключительно в общей тыкве, собирается отнести туда и ее запасы. Они ссорятся и ненароком разбивают тыкву, разливая на землю все накопленное за долгое время. На общем зверином совете ворон Корп утверждает, что для спасения леса от кризиса ресурсов нужно всего-то отправиться на гору и вернуть волшебный камень. Ему мало кто верит, но Латте и Тьюма эта история впечатляет. Объединенные общей целью, они отправляются в путешествие. На пути их ждут дикие и кровожадные звери, но это не останавливает настоящих юных героев.

Пушистые мошенники

Немецкая анимация «Пушистые мошенники» лишена амбиций, которыми обладают студии и мультфильмы масштабнее и дороже. Единственная задача экранизации книги Себастьяна Любека — это нравоучительный посыл для самых маленьких детей по поводу ценности крепкой дружбы, которую не стоит предавать, и самоотверженности, что стоит проявить, если семье грозит опасность. Есть, впрочем, в этой сюжетной канве и определенные мотивы экологического кризиса, причинами которого становятся общественная разобщенность и эгоистическое желание владеть всеми ресурсами единолично.

Пушистые мошенники

И, конечно, по степени самоидентификации «Пушистые мошенники» могут оказаться для маленьких детей полезнее, чем, к примеру, последние мультфильмы Pixar, — банально потому, что целью, как и в любой сказке, авторы ставят обучение своей целевой аудитории «сермяжным» истинам, не зацикливаясь на том, чтобы ввернуть шутку посмешнее или усложнить канву повествования, заодно вставив три-четыре музыкальных номера. Парадоксально, но в «Пушистых мошенниках» практически нет юмора как самоцели. И это не ощущается фатальным для поставленной задачи, поскольку поиски волшебного камня в первую очередь позиционируются как маленькое приключение для зрителя. Квест, который стоит выполнить. И на пути Тьюма и Латте не встречаются герои, служащие объектами для многочисленных гегов, введенных в повествование, чтобы разбавить сюжет. Впрочем, в «Мошенниках» есть какие-то странности, которые юной аудитории могут показаться забавными, вроде медведей, увлеченных синхронным плаванием.

Пушистые мошенники

Мир не без добрых зверей, потому юным героям не дадут пропасть в жестоком царстве диких животных вдалеке от дома самые разные совестливые персонажи. Детей учат искать поддержки, полагаться друг на друга и верить в себя. Список правил достаточно внятный и понятный. Забавно, что одним из сценаристов «Мошенников» числится Мартин Бенке, последний человек, в чьей фильмографии ожидаешь увидеть мультфильм. Он причастен как к сериалу «Тьма», так и к мрачному современному переосмыслению классического немецкого текста «Берлин, Александерплац». Но никаких связей с немецкой культурой у проекта, впрочем, нет. Уровень анимации примерно на той же планке, что демонстрируют отечественные «Волки и овцы» или «Снежная королева», да и понятным он будет для зрителя из любой страны. Обратить внимание на «Пушистых мошенников» стоит только маленьким детям. Взрослые будут откровенно скучать на очередном слабом европейском мультфильме со схематичной историей про спасение волшебного камня, а вот их маленьких детей Латте и Тьюм могут увлечь и даже чему-то научить.

Антон Фомочкин