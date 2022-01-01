Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Брэндон Кристенсен
Брэндон Кристенсен
Brandon Christensen
О персоне
Фильмография
Брэндон Кристенсен
Brandon Christensen
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Брэндона Кристенсена
Развернуть
Фильмография Брэндона Кристенсена
Z
ужасы
2019, Канада
5.0
Близнецы
ужасы
2017, Канада
4.0
Все фильмы
Related video
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все