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Постер фильма Любовь на вилле
5.5
Любовь на вилле - Трейлер
Киноафиша Фильмы Любовь на вилле
5.5

Любовь на вилле

, 2022
Love in the Villa
США / комедия, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Любовь на вилле
5.5
Любовь на вилле - Трейлер
Любовь на вилле  Трейлер

О фильме

Долгожданная поездка Джули в Верону оборачивается неприятным сюрпризом: на вилле, которую она арендовала, уже поселился нахальный, но привлекательный незнакомец.

В ролях

Том Хоппер
Том Хоппер
Чарли Флетчер
Кэт Грэхэм
Кэт Грэхэм
Julie Hutton
Реймонд Эблэк
Brandon
Лора Хоппер
Cassie
Элен Кардона
Sean Amsing
Rob
Эмилио Солфрицци
Silvio D'Angelo
Lorenzo Lazzarini
Uberto
Винсент Риотта
Винсент Риотта
Carlo Caruso
Solimano Pontarollo
Baggage Handler Amore Air
Стефано Скалкотос
Capo della Polizia
Режиссер Марк Стивен Джонсон
Сценарист Марк Стивен Джонсон
Композитор Райан Шор
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 сентября 2022
Премьера в мире 1 сентября 2022
Производство Off Camera Entertainment, Grumpy Entertainment, Netflix Studios
Другие названия
Love in the Villa, Romance en Verona, Amor em Verona, Dragoste în casa de vacanță, La villa del amor, Láska ve vile, Love in the Villa - Innamorarsi a Verona, Nem várt találkozás, Villada Aşk, Willa miłości, Έρωτας στη Βερόνα, Вілла «Романтика», Любовь на вилле, حبّ في الفيلا, 러브 인 더 빌라, ヴィラで始まる恋, 戀戀別墅, 戀戀同居假期, 爱在度假屋, รักในวิลล่า

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 12 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 5 сентября 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Любовь на вилле - Трейлер
Любовь на вилле Трейлер
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саундтрек фильма Любовь на вилле

Цитаты

Чарли Флетчер [Джули и Чарли разговаривают на пирсе о прошлых любви] Я тогда понял, что власть в любых отношениях принадлежит тому, кто меньше всего заботится.

Наша рецензия

Легкий ромком, переполненный клише, в котором много говорят о судьбе вперемешку со стихами Шекспира.
Легкий ромком, переполненный клише, в котором много говорят о судьбе вперемешку со стихами Шекспира. Стриминговый сервис Netflix, который в последнее время чаще ставит на поток малобюджетные боевики категории B, не забывает и время от времени выпускать милые романтические комедии. В числе последних новинок жанра — «Любовь на вилле» Марка Стивена Джонсона. Главные роли в фильме исполняют Кэт Грэм и Том Хоппер, которые играют двух туристов, приехавших на неделю в Верону. История очень напоминает проект 2009 года от того же режиссера — комедийную мелодраму «Однажды в…

Отзывы о фильме

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