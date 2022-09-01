Стриминговый сервис Netflix, который в последнее время чаще ставит на поток малобюджетные боевики категории B, не забывает и время от времени выпускать милые романтические комедии. В числе последних новинок жанра — «Любовь на вилле» Марка Стивена Джонсона. Главные роли в фильме исполняют Кэт Грэм и Том Хоппер, которые играют двух туристов, приехавших на неделю в Верону. История очень напоминает проект 2009 года от того же режиссера — комедийную мелодраму «Однажды в…