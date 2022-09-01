ПроизводствоOff Camera Entertainment, Grumpy Entertainment, Netflix Studios
Другие названия
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Чарли Флетчер[Джули и Чарли разговаривают на пирсе о прошлых любви]Я тогда понял, что власть в любых отношениях принадлежит тому, кто меньше всего заботится.
Наша рецензия
Легкий ромком, переполненный клише, в котором много говорят о судьбе вперемешку со стихами Шекспира.
Стриминговый сервис Netflix, который в последнее время чаще ставит на поток малобюджетные боевики категории B, не забывает и время от времени выпускать милые романтические комедии. В числе последних новинок жанра — «Любовь на вилле» Марка Стивена Джонсона. Главные роли в фильме исполняют Кэт Грэм и Том Хоппер, которые играют двух туристов, приехавших на неделю в Верону. История очень напоминает проект 2009 года от того же режиссера — комедийную мелодраму «Однажды в…
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