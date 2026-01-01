А ведь академик Бехтерева предупреждала: эти 6 вещей родители не должны прощать детям никогда – запомните мудрость раз и навсегда

3 капли на втулку — и в туалете всегда пахнет свежестью как в лесу: работает в 5 раз лучше покупных освежителей

3 листика в угол — и мыши обходят погреб за версту: старый деревенский способ без яда и ловушек

18 лет спустя в «Игре престолов» впервые покажут главного персонажа всей фэнтези-франшизы: в шедевре НВО о нем лишь говорили

«Ты что, извращенец? — Хуже»: сможете продолжить фразы, которые фанаты «Невского» знают наизусть? (тест)

Amazon выдал одну из лучших адаптаций Стивена Кинга — от нового сериала с рейтингом 85% «не хочется отрываться»

«Денег нет, работы нет... Зато тест есть!»: угадаете, где «Невский», а где другой детектив? Будет ой как непросто

Если бы «Игру престолов», «Терминатора» и «Властелина колец» сняли в СССР: ИИ отправил культовых героев в 80-е (фото)

В сетке НТВ пока не нашлось места для «Шефа-8»: «все как-то затянулось» — новые кадры запустили спор о дате премьеры

Netflix только что выпустил амбициозную экранизацию известного романа: всего 7 серий и 85% свежести