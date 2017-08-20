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Удачи
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Good Luck

Удачи, 2017

2017 / Германия / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Психоделический кинопортрет надежды и жертвенности в эпоху глобального экономического кризиса, снятый в горнодобы­вающей шахте послевоенной Сербии и на Суринамском нелегальном золотодобывающем прииске. Фильм начинается с 600-метрового спуска в глубь земли, когда камера фиксирует выхваченное светом фонаря лицо человека в государственной подземной шахте в Сербии, где смешались день и ночь. Шипение кислорода прерывает грохот дизеля, стены офиса вибрируют от взрывов двумя уровнями ниже. Физическая борьба этих истерзанных войной и полузабытых шахтеров находит отражение на другом континенте — в тропической жаре незаконного золотодобывающего предприятия в Суринаме. Водяные насосы ревут под слепящим солнцем; серебристая жидкость переливается в руке марона Сарамакки; когда он добавляет ртуть в грязь в бесконечном поиске золота. Созданный между мраком и светом, холодом и жарой, севером и югом, фильм «Удачи» погружает своего зрителя в нестабильную природную и социальную среду двух различных групп рабочих, чтобы лучше понять, что связывает этих мужчин. Так раскрывается человеческая основа капитала в эпоху глобального экономического кризиса.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 20 августа 2017
Возраст 18+
Режиссер
Бен Расселл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Удачи 2 постера
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