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Плотный туман опускается на некоторые районы в городах Азии. И не проходит бесследно… Во мгле совершаются загадочные преступления – на месте тумана обнаруживаются тела одаренных сверхъестественными способностями людей. Выяснить, что происходит, берется «Боевое Детективное Агентство», сотрудники которого тоже одаренные, и происходящее в тумане касается лично каждого из них. Город, где базируется детективное агентство, туман покрывает полностью. Разобраться, в чем дело,…