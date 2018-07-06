Плотный туман опускается на некоторые районы в городах Азии. И не проходит бесследно… Во мгле совершаются загадочные преступления – на месте тумана обнаруживаются тела одаренных сверхъестественными способностями людей. Выяснить, что происходит, берется «Боевое Детективное Агентство», сотрудники которого тоже одаренные, и происходящее в тумане касается лично каждого из них. Город, где базируется детективное агентство, туман покрывает полностью. Разобраться, в чем дело,…
Ну...
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Я смотрел этот фильм еще в плохом качестве и мне он безумно понравился
История хоть и оригинальная, не каноничная, но не подкачала. Одно музыкальное сопровождение чего стоит
Особенно зацепили саунды Dear Prince, Nestiio, Wake Up Call и Scarlet Sky *^*
Тацухико Шибусава и Достоевский и их голоса в оригинале шикарны~ (Господи, надеюсь их не испортят)
Те, кто состоит в этом фендоме, приготовьте ведёрки для слёзок :"3
10 из 10
Спасибо, обязательно возьму ведёрко.
молюсь богу чтоб это были суббтитры
просто 100%
Аниме пока не досмотрела, но фильм всё равно очень жду!!))
Город Влаливосток!!
СТАВЛЮ 9.5 АСУСИ ИЗ 10 ЗА ФИЛЬМ, НО ЧТО НЕ ТАК С ДУБЛЯЖОМ ?
Я посмотрела этот фильм он мне очень понравился!
но я смотрела в не очень хорошем качестве и печально что не на большом экране..( а я денежки собирала, теперь даже не знаю на что потратить)
Единственное, что в плюсе - опеннинг.
До конца не дотерпели, ушли до дома. Жалко вечера и денег.
Аниме просто шикарное!!! Нельзя такой шанс пропускать и не посмотреть этот фильм!😭
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