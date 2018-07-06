Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Проза бродячих псов. Фильм Проза бродячих псов. Фильм
Киноафиша Фильмы Проза бродячих псов. Фильм Отзывы о мультфильме «Проза бродячих псов. Фильм»
Bungo Stray Dogs Dead Apple Проза бродячих псов. Фильм 2018 / Япония
8.2 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Проза бродячих псов. Фильм»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Плотный туман опускается на некоторые районы в городах Азии. И не проходит бесследно… Во мгле совершаются загадочные преступления – на месте тумана обнаруживаются тела одаренных сверхъестественными способностями людей. Выяснить, что происходит, берется «Боевое Детективное Агентство», сотрудники которого тоже одаренные, и происходящее в тумане касается лично каждого из них. Город, где базируется детективное агентство, туман покрывает полностью. Разобраться, в чем дело,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Сашка Маковая 6 июля 2018, 03:30
Оценка
Ух
Ну...
Стану первым, кто напишет отзыв
Я смотрел этот фильм еще в плохом качестве и мне он безумно понравился
История хоть и оригинальная, не каноничная, но не подкачала. Одно музыкальное сопровождение чего стоит
Особенно зацепили саунды Dear Prince, Nestiio, Wake Up Call и Scarlet Sky *^*
Тацухико Шибусава и Достоевский и их голоса в оригинале шикарны~ (Господи, надеюсь их не испортят)
Те, кто состоит в этом фендоме, приготовьте ведёрки для слёзок :"3
10 из 10
6 июля 2018, 03:30 Ответить
Сашка Маковая 6 июля 2018, 03:32
в ответ на сообщение Сашка Маковая от 6 июля 2018, 03:30
Оценка
Очень надеюсь увидеть его в кинотеатрах Бреста
6 июля 2018, 03:32 Ответить
Надежда Брехова 6 июля 2018, 18:04
в ответ на сообщение Сашка Маковая от 6 июля 2018, 03:30
Давайте вместе пойдём на этот фильм? *^*
Спасибо, обязательно возьму ведёрко.
6 июля 2018, 18:04 Ответить
Ангелина Майорова 7 июля 2018, 10:12
надеюсь в Новосибирске его покажут
молюсь богу чтоб это были суббтитры
7 июля 2018, 10:12 Ответить
Сашка Маковая 8 июля 2018, 23:13
Оценка
Ох если его пустят по многим городам России, Белураси, то он точно окупится
просто 100%
8 июля 2018, 23:13 Ответить
Sasha Larsen 17 июля 2018, 19:34
в ответ на сообщение Сашка Маковая от 6 июля 2018, 03:30
уже готовлю ведерко
17 июля 2018, 19:34 Ответить
Sasha Larsen 17 июля 2018, 19:35
в ответ на сообщение Ангелина Майорова от 7 июля 2018, 10:12
тоже надеюсь,что в нск покажут
17 июля 2018, 19:35 Ответить
Маргарита Козлова 6 августа 2018, 21:44
Охххх , ждуууу . Хочу Дазая и Акутагаву быстрее увидеть .
6 августа 2018, 21:44 Ответить
Василиса Майская 9 августа 2018, 07:06
ох, я так хочу посмотреть этот фильм, я просто обожаю аниме! Так, что я рада, что нашла его тут
9 августа 2018, 07:06 Ответить
Алёна Фадеева 9 августа 2018, 07:39
Меня как очень эмоционального человека задело аниме, но спосибо за совет приготовлю ведёрко и платочки
9 августа 2018, 07:39 Ответить
Дмитрий Морозов 18 октября 2018, 03:39
Надеюсь в ярославле должны прокрутить нормальную версию фильма)Может возьмёт кто в компашку на фильм?)))
18 октября 2018, 03:39 Ответить
kozf-nostra07 20 октября 2018, 09:39
Оценка
Жду не дождусь выхода на большой экран!!!
20 октября 2018, 09:39 Ответить
Аня Кулагина 20 октября 2018, 14:41
Смотрела саму полнометражку, как всегда на высоте, возникает лишь один вопрос, где вы откопали сцены восемнадцать плюс? А так очень хочу посмотреть на большом экране и надеюсь что озвучка будет также на высоте.
20 октября 2018, 14:41 Ответить
Полина Мягкова 20 октября 2018, 21:18
Господи, собиралась посмотреть как выйдет в хорошем качестве, и тут выходит новость , что у нас тут в киношке крутить будут. Ну , что... КИНО ТАК КИНО ,СУДЬБИНУШКА СПАСИБО, ОТ ДУШИ!!
20 октября 2018, 21:18 Ответить
Амелия Серая 22 октября 2018, 13:34
в ответ на сообщение Ангелина Майорова от 7 июля 2018, 10:12
Тоже молюсь на это т.т
22 октября 2018, 13:34 Ответить
veterinar.lemzhina 23 октября 2018, 19:30
Интересно,какая озвучка будет.Ну,конечно же я пойду в кино на эту анимешку,а как иначе?И не думаю,что там 18+.Вроде должны пускать и помладше.
23 октября 2018, 19:30 Ответить
leriyr24082003 26 октября 2018, 13:22
в ответ на сообщение Аня Кулагина от 20 октября 2018, 14:41
Оценка
18+ скорее всего из-за того, что люди заканчивали жизнь самоубийством
26 октября 2018, 13:22 Ответить
leriyr24082003 26 октября 2018, 13:23
Оценка
Сама ёще та отаку, но блин.... 18 нет... Надеюсь смогу билетик купить)
26 октября 2018, 13:23 Ответить
Куроко Тецуя 26 октября 2018, 14:45
в ответ на сообщение Аня Кулагина от 20 октября 2018, 14:41
Из за того, что это аниме. Я так думаю из за этого, вот точно не помню, но у аниме "Твое имя" вроде тоже было 18+. Вот точно не помню
26 октября 2018, 14:45 Ответить
Куроко Тецуя 26 октября 2018, 14:47
Кто живет во Владивостоке, я могу пойти с вами, мне 18 лет и я могу купить вам билеты
26 октября 2018, 14:47 Ответить
Дарья Майер 28 октября 2018, 14:20
Оценка
Ааа надеюсь в Ростове покажут... Мы уже с подругой так хотим туда сходить..
28 октября 2018, 14:20 Ответить
AoiHana 28 октября 2018, 19:16
в ответ на сообщение Куроко Тецуя от 26 октября 2018, 14:45
Оценка
У "Твоего имени" был 12+, но из-за алкоголя чуть не поставили высокий рейтинг, но прокатчики молодцы, отспорили
28 октября 2018, 19:16 Ответить
Илья Буйвол 29 октября 2018, 04:54
в ответ на сообщение Куроко Тецуя от 26 октября 2018, 14:47
О! Я из Владивостока и хочу посмотреть этот фильм, но мне 14 лет, сможешь провести меня и моего друга(насчет него не уверен пойдет ли он)?
29 октября 2018, 04:54 Ответить
leriyr24082003 30 октября 2018, 09:42
Оценка
Вопрос, как понять будет он в моём городе или нет?
30 октября 2018, 09:42 Ответить
Анна Пермякова 30 октября 2018, 11:44
в ответ на сообщение leriyr24082003 от 30 октября 2018, 09:42
Следите за расписанием на сайте. Выбираете нужный вам кинотеатр в вашем городе и смотрите вкладку "Расписание"
30 октября 2018, 11:44 Ответить
Дарина Мамантова 30 октября 2018, 18:48
Очень жду это фильм и надеюсь что покажут в нашем кинотеатре!! (Сланцы)
Аниме пока не досмотрела, но фильм всё равно очень жду!!))
30 октября 2018, 18:48 Ответить
marinadewyatowa255 31 октября 2018, 12:42
Оценка
а дочка 13 лет сможет пройти ,интересно,написано же 18+?Очень ждала премьеру...
31 октября 2018, 12:42 Ответить
Анна Пермякова 31 октября 2018, 13:10
в ответ на сообщение marinadewyatowa255 от 31 октября 2018, 12:42
Судя по рецензии, рейтинг оправдан. Если дочь, конечно, выглядит на 18 могут и пропустить, но вряд ли...
31 октября 2018, 13:10 Ответить
Куроко Тецуя 1 ноября 2018, 05:09
в ответ на сообщение marinadewyatowa255 от 31 октября 2018, 12:42
Ну я хотел купить билеты, но попросили у каждого паспорт, т.е 1 билет 1 паспорт(18+) Уссури

Город Влаливосток!!
1 ноября 2018, 05:09 Ответить
Elizaveta-Funline Shedova 2 ноября 2018, 10:24
Оценка
Мы хотим с подругой завтра попасть на фильм, так как нравится аниме с самого начала. И хочется услышать перевод хоть и смотрела на Японском.) так что готовим попкорн и воду на это выживание)
2 ноября 2018, 10:24 Ответить
Тамара Ермакова 2 ноября 2018, 19:36
мне 14, иду на фильм с сестрой, которой 20, пустят?
2 ноября 2018, 19:36 Ответить
Евгения Мазунина 2 ноября 2018, 19:53
Оценка
АСУСИ ? ВЫ СЕРЬЕЗНО? АСУСИ?
СТАВЛЮ 9.5 АСУСИ ИЗ 10 ЗА ФИЛЬМ, НО ЧТО НЕ ТАК С ДУБЛЯЖОМ ?
2 ноября 2018, 19:53 Ответить
Шизука Симидзу 3 ноября 2018, 12:27
Оценка
Ох бежечки кошечки~ как бы я хотела пойти! Но в Черкесске этот фильм не показывают... от этой новости просто хочется плакать>^<
Я посмотрела этот фильм он мне очень понравился!
но я смотрела в не очень хорошем качестве и печально что не на большом экране..( а я денежки собирала, теперь даже не знаю на что потратить)
3 ноября 2018, 12:27 Ответить
narina2311 4 ноября 2018, 01:58
Очень хотела сходить на «Прозу», и вот собираюсь с подругой. Но мне 16, а ей 17. Не знаете, есть ли вероятность, что нас пропустят?
4 ноября 2018, 01:58 Ответить
Наталия Мягкая 4 ноября 2018, 22:44
Оценка
Смотрим аниме уже почти 20 лет. Начитавшись отзывов, двинулись всей семьей. Что я могу сказать? Может, дело в том, что мы не смотрели TV. Но в конкретной полонометражке смотреть нечего от слова «совсем». Хаотичный набор нераскрытых персонажей, похожих, как близнецы. Мутный, примитивный сюжет. Штамп на штампе, штампом погоняет. Одна Цитадель тьмы посреди Йокогама чего стоит! Последний гвоздь вбивает чумовая озвучка, по сравнению с которой У Персоны 99 идеальная дикция.
Единственное, что в плюсе - опеннинг.
До конца не дотерпели, ушли до дома. Жалко вечера и денег.
4 ноября 2018, 22:44 Ответить
AoiHana 8 ноября 2018, 23:10
в ответ на сообщение narina2311 от 4 ноября 2018, 01:58
Оценка
Есть. Мне 15, ходила одна)
8 ноября 2018, 23:10 Ответить
Ника Достоевская 10 ноября 2018, 17:19
Оценка
Аниме лучше всего смотреть с субтитрами, а в целом, ну, неплохо
10 ноября 2018, 17:19 Ответить
Света Маркова 28 ноября 2018, 19:58
Оценка
Почему небыло показа этого аниме в кинотеатрав города Электросталь?!?! 😬 Я его очень ждала, а вы!!!
Аниме просто шикарное!!! Нельзя такой шанс пропускать и не посмотреть этот фильм!😭
28 ноября 2018, 19:58 Ответить
berestovairis 14 апреля 2020, 17:35
Оценка
Фильм офигенный, столько эмоций испытала при просмотре, что не описать словами. 😇
14 апреля 2020, 17:35 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Баба Яга спасает мир 1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 22 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 29 комментариев
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 21 комментарий
Мегалодон
Мегалодон 20 комментариев
До рассвета
До рассвета 20 комментариев
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут 1 комментарий
Русалочка
Русалочка 2 комментария
Полчан 2 комментария
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний 14 комментариев
Разбой
Разбой 15 комментариев
Переводчик
Переводчик 8 комментариев
12 стульев 2 комментария
Король неба
Король неба 12 комментариев
Вызов
Вызов 250 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 387 комментариев
Особняк 3 комментария
Пять ночей у Фредди
Пять ночей у Фредди 4 комментария
FORD против FERRARI
FORD против FERRARI 50 комментариев
Остров иллюзий
Остров иллюзий 2 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 42 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 6 комментариев
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец 13 комментариев
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа 29 комментариев
Парень с того света
Парень с того света 3 комментария
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 29 комментариев
Восставшая из ада
Восставшая из ада 1 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 27 комментариев
Адская пасть Мохаве
Адская пасть Мохаве 1 комментарий
Чужой. Вторжение
Чужой. Вторжение 7 комментариев
Юра дворник
Юра дворник 8 комментариев
Эпидемия: Вирус 32
Эпидемия: Вирус 32 2 комментария
Air: Большой прыжок
Air: Большой прыжок 2 комментария
Аватар
Аватар 12 комментариев
Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита 2 комментария
Голова-жестянка
Голова-жестянка 2 комментария
Синистер. Начало
Синистер. Начало 23 комментария
Расправляя крылья
Расправляя крылья 4 комментария
МУЛЬТ в кино. Выпуск №156
МУЛЬТ в кино. Выпуск №156 1 комментарий
Русский крест
Русский крест 33 комментария
Утомленные солнцем 2: Цитадель
Утомленные солнцем 2: Цитадель 14 комментариев
Все страхи Бо
Все страхи Бо 9 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Kinoafisha.info App