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Были времена, когда волшебные страны Лугоземье и Ледостужье жили в мире и согласии под защитой могучих драконов, которых все животные любили и уважали. Но однажды к власти в Ледостужье пришёл злой снеговик Арктос, который истребил драконов и отделил своё снежное царство от прочего мира неприступной ледяной стеной. К счастью, последние два ледостужных дракона за минуту до гибели всё же смогли передать своё яйцо на другую сторону пограничного чекпойнта. Из этого яйца и появился на свет Табалуга.…