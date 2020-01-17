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Ледяная принцесса Ледяная принцесса
Киноафиша Фильмы Ледяная принцесса Отзывы о мультфильме «Ледяная принцесса»
Tabaluga Ледяная принцесса 2019 / Германия
5.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о мультфильме «Ледяная принцесса»

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Были времена, когда волшебные страны Лугоземье и Ледостужье жили в мире и согласии под защитой могучих драконов, которых все животные любили и уважали. Но однажды к власти в Ледостужье пришёл злой снеговик Арктос, который истребил драконов и отделил своё снежное царство от прочего мира неприступной ледяной стеной. К счастью, последние два ледостужных дракона за минуту до гибели всё же смогли передать своё яйцо на другую сторону пограничного чекпойнта. Из этого яйца и появился на свет Табалуга.…

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Эвелина Серебрякова 17 января 2020, 22:41
Ооо ностальгия детства!! Обожаю этот мультик про дракончика табалугу. Никак не пойму зачем вставили принцессу без нее мультик естественное был. На ютуб много серий табалугу. Так люблю этот мультик, жалко переделали(( обещаю пойти в первый же день
17 января 2020, 22:41 Ответить
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