«Ледяная принцесса»: Рецензия Киноафиши

Были времена, когда волшебные страны Лугоземье и Ледостужье жили в мире и согласии под защитой могучих драконов, которых все животные любили и уважали. Но однажды к власти в Ледостужье пришёл злой снеговик Арктос, который истребил драконов и отделил своё снежное царство от прочего мира неприступной ледяной стеной. К счастью, последние два ледостужных дракона за минуту до гибели всё же смогли передать своё яйцо на другую сторону пограничного чекпойнта. Из этого яйца и появился на свет Табалуга. Последний зелёный дракончик. Единственная надежда двух волшебных стран на мирное сосуществование. Быть единственным драконом — серьезная ответственность. Так и не научившись летать и пыхать огнём, Табалуга решает вернуться к историческим корням и посетить Ледостужье в надежде найти достойного учителя. Вот только первым, кого он встречает по ту сторону фронтира, оказывается ледяная девочка по имени Лилли.

Ледяная принцесса

Отца маленького дракона зовут Тирион. Уверен, этот факт вас обязательно повеселит. В 2020 году трудно найти человека, который не слышал бы про «Игру престолов» и не знает (пусть и заочно) про младшего из Ланнистеров. Но шутка будет забыта уже через пару минут, когда вы наконец услышите имя наследника Тириона — Табалуга. А потом услышите знакомые с детства ноты. Тум-турурум-тум-турурум-тумдумдум. Мультфильм называется «Ледяная принцесса», вот только за этим простым названием скрывается франшиза, которая прекрасно знакома с детства каждому. Если вы вдруг сразу не вспомнили имя Табалуга — назовите его вашему брату или сестре. Или лучше напойте им вот эти самые тум-турурум-тум-турурум-тумдумдум.

«Табалуга» — одна из самых популярных детских франшиз, появившихся на свет в Германии на рубеже столетий. Изначально это был театральный мюзикл, написанный в 1983 году рок-музыкантом Петером Мафаем. Буквально за несколько лет песни из этого мюзикла вместе с его героями стали постоянными гостями на детских утренниках, потом перебрались в книги и на телевидение, где ведущие в ростовых костюмах Табалуги, Арктоса и их друзей много лет проводили спортивные игры для самых маленьких. И уже потом был бесконечный мультсериал, над которым с 1994 по 2006 год работала австралийская студия Flying Bark Productions. Именно из этого сериала маленькие зрители со всего мира и узнали про Зелёную и Ледяную страну. То есть про Лугоземье и Ледостужье. А также про ледяную принцессу по имени Лилли. Она появлялась в сериале всего раз (23 серия 1 сезона). Коварный Арктос сделал девичий автоматон изо льда, который заводил будто механическую игрушку огромным медным ключом, но огненная магия Табалуги смогла оживить девочку и подарить ей свободу.

Ледяная принцесса

В полнометражном ребуте франшизы, который сейчас выходит в российский прокат, у Лилли уже главная женская роль. Скажем за это спасибо в первую очередь принцессе Эльзе и её холодному сердцу, а также немецкому кинорежиссёру Свену Унтервальду, который, собственно, и отвечает за ребут. Свен в сказочных ребутах с живыми актёрами — большой спец. В российском прокате появлялись прежде его эксцентричные «Кольца Нибелунгов», а также два фильма про Белоснежку и гномов, которые… кхмм… не совсем гномы. В первой мультяшной работе Свена сюрпризов значительно меньше. Если цель вашего похода в кино — получить дозу ламповой ностальгии по мультфильмам, которые вы смотрели лет 10-15 назад по каналу «Теленяня», то «Ледяная принцесса» не подведёт.

Феликс Зилич