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Киноафиша Рецензии «Ледяная принцесса»: Рецензия Киноафиши

«Ледяная принцесса»: Рецензия Киноафиши

23 января 2020 00:00
«Ледяная принцесса»: Рецензия Киноафиши

Ностальгическое возвращение зеленого дракончика Табалуги. Теперь в CGI.

Были времена, когда волшебные страны Лугоземье и Ледостужье жили в мире и согласии под защитой могучих драконов, которых все животные любили и уважали. Но однажды к власти в Ледостужье пришёл злой снеговик Арктос, который истребил драконов и отделил своё снежное царство от прочего мира неприступной ледяной стеной. К счастью, последние два ледостужных дракона за минуту до гибели всё же смогли передать своё яйцо на другую сторону пограничного чекпойнта. Из этого яйца и появился на свет Табалуга. Последний зелёный дракончик. Единственная надежда двух волшебных стран на мирное сосуществование. Быть единственным драконом — серьезная ответственность. Так и не научившись летать и пыхать огнём, Табалуга решает вернуться к историческим корням и посетить Ледостужье в надежде найти достойного учителя. Вот только первым, кого он встречает по ту сторону фронтира, оказывается ледяная девочка по имени Лилли.

«Ледяная принцесса»: Рецензия Киноафиши
Ледяная принцесса

Отца маленького дракона зовут Тирион. Уверен, этот факт вас обязательно повеселит. В 2020 году трудно найти человека, который не слышал бы про «Игру престолов» и не знает (пусть и заочно) про младшего из Ланнистеров. Но шутка будет забыта уже через пару минут, когда вы наконец услышите имя наследника Тириона — Табалуга. А потом услышите знакомые с детства ноты. Тум-турурум-тум-турурум-тумдумдум. Мультфильм называется «Ледяная принцесса», вот только за этим простым названием скрывается франшиза, которая прекрасно знакома с детства каждому. Если вы вдруг сразу не вспомнили имя Табалуга — назовите его вашему брату или сестре. Или лучше напойте им вот эти самые тум-турурум-тум-турурум-тумдумдум.

«Табалуга» — одна из самых популярных детских франшиз, появившихся на свет в Германии на рубеже столетий. Изначально это был театральный мюзикл, написанный в 1983 году рок-музыкантом Петером Мафаем. Буквально за несколько лет песни из этого мюзикла вместе с его героями стали постоянными гостями на детских утренниках, потом перебрались в книги и на телевидение, где ведущие в ростовых костюмах Табалуги, Арктоса и их друзей много лет проводили спортивные игры для самых маленьких. И уже потом был бесконечный мультсериал, над которым с 1994 по 2006 год работала австралийская студия Flying Bark Productions. Именно из этого сериала маленькие зрители со всего мира и узнали про Зелёную и Ледяную страну. То есть про Лугоземье и Ледостужье. А также про ледяную принцессу по имени Лилли. Она появлялась в сериале всего раз (23 серия 1 сезона). Коварный Арктос сделал девичий автоматон изо льда, который заводил будто механическую игрушку огромным медным ключом, но огненная магия Табалуги смогла оживить девочку и подарить ей свободу.

«Ледяная принцесса»: Рецензия Киноафиши
Ледяная принцесса

В полнометражном ребуте франшизы, который сейчас выходит в российский прокат, у Лилли уже главная женская роль. Скажем за это спасибо в первую очередь принцессе Эльзе и её холодному сердцу, а также немецкому кинорежиссёру Свену Унтервальду, который, собственно, и отвечает за ребут. Свен в сказочных ребутах с живыми актёрами — большой спец. В российском прокате появлялись прежде его эксцентричные «Кольца Нибелунгов», а также два фильма про Белоснежку и гномов, которые… кхмм… не совсем гномы. В первой мультяшной работе Свена сюрпризов значительно меньше. Если цель вашего похода в кино — получить дозу ламповой ностальгии по мультфильмам, которые вы смотрели лет 10-15 назад по каналу «Теленяня», то «Ледяная принцесса» не подведёт.

Феликс Зилич

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