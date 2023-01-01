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Ледяная принцесса Ледяная принцесса
Киноафиша Фильмы Ледяная принцесса Ледяная принцесса, 2019: актеры и роли
Tabaluga Ледяная принцесса 2019 / Германия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Ледяная принцесса, 2019: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Свен Унтервальдт мл. Свен Унтервальдт мл. Sven Unterwaldt Jr.
Роли озвучивали
Ивонн Каттерфельд Yvonne Catterfeld Михаэль Хербиг Михаэль Хербиг Michael Herbig Рик Каваниан Рик Каваниан Rick Kavanian
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