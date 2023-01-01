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Ледяная принцесса
Ледяная принцесса, 2019: актеры и роли
Tabaluga
Ледяная принцесса
2019 / Германия
Трейлер
5.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Ледяная принцесса, 2019: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Свен Унтервальдт мл.
Sven Unterwaldt Jr.
Роли озвучивали
Ивонн Каттерфельд
Yvonne Catterfeld
Михаэль Хербиг
Michael Herbig
Рик Каваниан
Rick Kavanian
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