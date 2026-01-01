Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марко Петри
Marco Petry
Киноафиша
Персоны
Марко Петри
Марко Петри
Marco Petry
Дата рождения
14 июня 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
6.9
Облачно с прояснениями
(2012)
5.4
Делай ход
(2024)
5.1
Ледяная принцесса
(2019)
Фильмография Марко Петри
Жанр
Все
Анимация
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Триллер
Год
Все
2024
2019
2012
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
2
Сценарист
1
5.4
Делай ход
Spieleabend
комедия, триллер
2024, Германия
Смотреть трейлер
5.1
Ледяная принцесса
Tabaluga
анимация, семейный
2019, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.9
Облачно с прояснениями
Heiter bis wolkig
комедия, мелодрама, драма
2012, Германия
Смотреть трейлер
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667