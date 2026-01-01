Оповещения от Киноафиши
Марко Петри Marco Petry
Марко Петри

Марко Петри

Marco Petry

Дата рождения
14 июня 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Популярные фильмы

Облачно с прояснениями 6.9
Облачно с прояснениями (2012)
Делай ход 5.4
Делай ход (2024)
Ледяная принцесса 5.1
Ледяная принцесса (2019)

Фильмография Марко Петри

Жанр
Год
Делай ход 5.4
Делай ход Spieleabend
комедия, триллер 2024, Германия
Смотреть трейлер
Ледяная принцесса 5.1
Ледяная принцесса Tabaluga
анимация, семейный 2019, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Облачно с прояснениями 6.9
Облачно с прояснениями Heiter bis wolkig
комедия, мелодрама, драма 2012, Германия
Смотреть трейлер
