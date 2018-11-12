Наша рецензия

Мила (Лилия Волкова) вернулась домой – у девушки возникли проблемы с покорением Москвы. Но и в российской глубинке ей не удается спрятаться от выматывающих душу переживаний. Галина (Анна Капалева), ее старшая сестра, беременна и собирается замуж за Рустама (Санжар Мади), молодого человека из Средней Азии, прописки у него нет, денег тоже. Мать (Татьяна Владимирова) девушек поддерживает дочерей как умеет – устроит сцену, потом еще одну, подберет слова побольнее, чтобы и Милка, и…