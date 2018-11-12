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Не чужие Не чужие
Киноафиша Фильмы Не чужие Отзывы о фильме «Не чужие»
Не чужие 2018 / Россия
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Не чужие»

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Наша рецензия

Мила (Лилия Волкова) вернулась домой – у девушки возникли проблемы с покорением Москвы. Но и в российской глубинке ей не удается спрятаться от выматывающих душу переживаний. Галина (Анна Капалева), ее старшая сестра, беременна и собирается замуж за Рустама (Санжар Мади), молодого человека из Средней Азии, прописки у него нет, денег тоже. Мать (Татьяна Владимирова) девушек поддерживает дочерей как умеет – устроит сцену, потом еще одну, подберет слова побольнее, чтобы и Милка, и…

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AnneSt 12 ноября 2018, 14:59
Оценка
Смотрела фильм "Не чужие" на фестивале "Будем жить!" в Москве. Поразила глубина картины, тонкая режиссерская работа. Еще очень понравилась музыка, которая очень точно передает драматизм картины. Фильм задает серьезные вопросы и заставляет задуматься о взаимоотношениях внутри семьи.
Хорошее кино, всем советую!
12 ноября 2018, 14:59 Ответить
Kristina Panarina 30 ноября 2018, 13:36
Оценка
Фильм про моральных инвалидов. Обычно в такого рода социальных фильмах есть хотя бы один положительный герой,на котором и держится моральная составляющая сюжета, тут же нету ни одного. Все четверо героев мерзкие людишки без каких-либо человеческих ценностей : мужик, который женится на нелюбимой из за прописки и тут же ей изменяет с ее сестрой, баба, которая ради хахаля готова избавиться от собственных детей, ее поблядунья сестра, котороя перепихивается в гаражах с мужем только что родившей сестры и которая в Москве встречается с женатым папиком, и наконец то их мать, которая настырно советует своей дочери делать аборт.Смотря этот фильм возникает один единственный вопрос : "Зачем.?" Какой смысл смотреть на моральных дегенератов и портить себе настроение? Да, я верю, что таких людей не мало, но зачем про них снимать фильмы? Как не надо мы все и так знаем, может лутче показывать, как надо? Гляди и ситуация в стране начнет меняться.
30 ноября 2018, 13:36 Ответить
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