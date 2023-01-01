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38-я параллель
Киноафиша Фильмы 38-я параллель 38-я параллель, 2004: актеры и роли
Taegukgi 38-я параллель 2004 / Корея
8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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38-я параллель, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кан Джэ-гю
В ролях
Бин Вон Бин Вон Bin Won Ли Ын-джу Кон Хён-джин Чан Дон-Кан
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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