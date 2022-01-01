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Бин Вон
Бин Вон
Bin Won
О персоне
Фильмография
Бин Вон
Bin Won
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Дата рождения
29 сентября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Бин Вон
Родился 29 сентября 1977 года. Южная Корея.
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Фильмография Бин Вон
Человек из ниоткуда
криминал, драма
2010, Корея
7.0
Мать
триллер, драма, криминал
2009, Корея
5.0
38-я параллель
боевик, драма, военный
2004, Корея
8.0
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