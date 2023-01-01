Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Винни-Пух: Кровь и мёд" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Потерянное звено Потерянное звено
Киноафиша Фильмы Потерянное звено Потерянное звено, 2018: актеры и роли
Missing Link Потерянное звено 2018 / США / Канада
7.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Потерянное звено, 2018: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Крис Батлер Крис Батлер Chris Butler
Роли озвучивали
Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Хью Джекман Хью Джекман Hugh Jackman Тимоти Олифант Тимоти Олифант Timothy Olyphant Эмма Томпсон Эмма Томпсон Emma Thompson Зак Галифианакис Зак Галифианакис Zach Galifianakis Амрита Ачария Амрита Ачария Amrita Acharia Стивен Фрай Стивен Фрай Stephen Fry Дэвид Уоллиамс Дэвид Уоллиамс David Walliams Мэтт Лукас Мэтт Лукас Matt Lucas
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши