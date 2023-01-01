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Потерянное звено Потерянное звено
Киноафиша Фильмы Потерянное звено Награды и номинации мультфильма Потерянное звено
Missing Link Потерянное звено 2018 / США / Канада
7.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Награды и номинации мультфильма Потерянное звено

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучший анимационный фильм
Победитель
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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