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Потерянное звено Потерянное звено
Киноафиша Фильмы Потерянное звено Отзывы о мультфильме «Потерянное звено»
Missing Link Потерянное звено 2018 / США / Канада
7.9 Оцените
17 голосов
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Отзывы о мультфильме «Потерянное звено»

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Сэр Лайонел Фрост много лет странствует по свету в поисках монстров из древних мифов и легенд. Он считает, что давно заслужил членство в элитном клубе путешественников, однако высокомерные соотечественники, опасаясь конкуренции, не спешат его туда принимать. Новым шансом для Фроста становится таинственное письмо, в котором указано местонахождение существа, именуемого Сасквочем (он же Бигфут, он же Йети, он же Снежный человек). Британский исследователь считает его потерянным звеном в…

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