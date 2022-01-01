Наша рецензия

Сэр Лайонел Фрост много лет странствует по свету в поисках монстров из древних мифов и легенд. Он считает, что давно заслужил членство в элитном клубе путешественников, однако высокомерные соотечественники, опасаясь конкуренции, не спешат его туда принимать. Новым шансом для Фроста становится таинственное письмо, в котором указано местонахождение существа, именуемого Сасквочем (он же Бигфут, он же Йети, он же Снежный человек). Британский исследователь считает его потерянным звеном в…