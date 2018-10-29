«Маккуин»: Рецензия Киноафиши

Кассеты Маккуина

Фильм о дизайнере, который, не зная истории искусств, сам стал её частью, не может начинаться с обычных белых слов на чёрном фоне. Александр Маккуин не был минималистом. И словно пытаясь предугадать, какие бы он сам титры к фильму о себе предпочёл, создатели документальной ленты «Маккуин» с первых секунд предлагают зрителям модную интерпретацию с излюбленными дизайнером черепами титров к «Миру Дикого Запада».

Кадр из фильма «Маккуин»

Этот фильм весь построен на странном, но сбалансированном сочетании красивого и уродливого, или точнее будет сказать, дикого. Ведь это так похоже на самого героя: типичный выходец из Ист-Энда, с внешностью гопника, шутками кучера, который внезапно для всех близких оказывается тонко и точно чувствующим портным, дизайнером, кутюрье. Его грубоватые манеры и непростой характер помогали шатать и даже взламывать стены мировых модных привычек. Чтобы утвердиться на пьедестале за срок куда меньший, чем жизнь отвела Кристиану Диору, Иву Сен-Лорану, Юберу Живанши…

Кадр из фильма «Маккуин»

Информационной основой ленты «Маккуин» стали кассеты с хоумвидео. Шероховатые, снятые как попало, в бесконечных шумах от старости записи лучше всего показывают дизайнера, какой он есть. Он любил выпендриться, но не любил красоваться. Терпеть не мог одиночества - редкий кадр на кассетах обходится без людей - но не слишком берёг окружающих, судя по его грубым шуткам, над которыми он же первым и смеялся. Эти кассеты - как живое подтверждение одного из ключевых посылов картины: Ли Александр Маккуин сам себя открыл миру.

Кадр из фильма «Маккуин»

При этом создатели фильма, Айан Бонхот и Питер Эттедги, отказывают дизайнеру в главном - в полноценном интервью. Их Маккуин комментирует из прошлого то, что в настоящем говорят о нём до сих пор безмерно любящие и ценящие его люди. Несмотря на очевидно минорную тональность картины, абсолютно все спикеры, даже несколько обиженный супруг Изабель Блоу, высказываются об Александре с такой нежностью, что кажется, зритель вот-вот заплачет вместе с ними. Но режиссёры деликатно оставляют за кадром подробности интимной жизни героя, не смакуя их и не раздувая из его камингаута целый сюжет. Их, скорее, интересует другая любовная история - любовь, подарившая Ли Маккуину благородное имя Александр, и подогревшая его уверенность в избранном пути.

Кадр из фильма «Маккуин»

В какой-то момент кажется, что «Маккуин» - это фильм не об одном человеке. Эпатажная Изабель Блоу живёт на экране и в интервью добрую треть этого двухчасового полотна. Это похоже на симбиоз, который недавно демонстрировал фильм «Нуреев», когда в едином танце слились Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн. В «Маккуин» слияние душ происходит на бэкстейдже. Но в отличие от «Нуреева», авторы фильма о дизайнере предлагают зрителям составить собственное суждение по одному из ключевых вопросов всей жизни Александра: так кто его на самом деле открыл миру?

Кадр из фильма «Маккуин»

Кассеты - это ещё и главы. На каждой путь от одной коллекции к другой. Как истинный художник, Маккуин сублимировал в своём искусстве. Кажется, его не очень интересовало, будет ли это кто-то носить. Важнее был смысл, вложенный в одежду, и перфоманс, разыгранный на подиуме. Режиссёры как будто нарочно отводят в сторону работу дизайнера в Gucci Group. Не прячут, но и не выпячивают, словно соглашаясь со всеми: работа в Париже приносила деньги для работы над собственным брендом. В интервью Александр несколько раз повторяет, что делает немыслимое количество коллекций в год, но зрители видят лишь те, которые действительно сшиты из его чувств и нервов. «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв», «Изнасилованная Шотландия», «VOSS», «LA DAME BLEUE», «Рог изобилия» и, конечно, «Plato`s Atlantis» - полноценная антология моды Haute Couture конца 20 - начала 21 века.

Кадр из фильма «Маккуин»

«Маккуин» как будто специально сделан как фильм не про красоту. Даже нарисованные графические черепа, золотые и голографические, белые, красные, в огне, с выползающими змеями, рыбами, птицами из глазниц и даже из цветов, выглядят на экране привлекательнее той жизни, которую режиссёры выдают за жизнь Ли Александра Маккуина. Но к финалу картины становится понятно: кино об этом дизайнере не имеет права быть другим. В жизни, говорит его бывший ассистент, Александр не хотел вести себя по-королевски, он хотел вести себя как обычный человек. И если зрители после показа на минуту почувствуют себя приятелями этого неординарного дизайнера, значит у него снова получилось сделать всё так, как он задумывал.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 1 ноября 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Маккуин»