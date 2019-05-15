«Проклятые»: Рецензия Киноафиши

С «письмами счастья» сталкивался наверняка каждый. Открываешь в подъезде почтовый ящик, а там мятый белый лист, исписанный от руки. «Прочитай, перепиши и отправь десяти разным людям, иначе случится беда». Или, как говорили революционеры-подпольщики, прочёл сам — передай товарищу. Считается, что первые «письма счастья» появились ещё в Средневековье. К нашей цифровой эпохе они порядком видоизменились, превратившись сначала в видеокассеты (всем привет от Садако), а потом в спамерские емейлы с незнакомого аккаунта.

В фильме «Проклятые» «письма счастья» — обычная хэллоуинская забава. 31 октября ты открываешь дверь, а на пороге — бумажный пакет с нарисованным привидением. В пакете — праздничный стишок про ведьм с финальным хуком: перепиши, отправь другому, и они пройдут мимо твоего дома. Герои фильма — благостное, но на самом деле очень дисфункциональное семейство из Детройта — делать этого не стали. Очень зря.

Если вы ожидаете от фильма «Проклятые» яркий ремесленный аттракцион с вереницей колючих скримеров в духе историй из киновселенной «Заклятие», то велика вероятность, что работа Люка Джейдена Савицки оставит вас в лёгком смятении. Дело в том, что режиссёру картины 21 год, а это значит, что страшат его совершенно другие вещи. Одиночество, чужое мнение, семейная ссора — бесконечный подростковый ангст. Десятки маленьких бытовых нюансов, из-за которых дрожащая рука школьницы иногда тянется к бритве.

«Проклятые»

Несмотря на лёгкую иронию в голосе, возраст режиссёра мы вспоминаем без грамма скепсиса. Люк Джейден — новая молодая звезда в мире независимого хоррора, самой свежей его волны. Парню было 18 лет, когда его короткометражный фильм King Ripple попал в программу престижного фестиваля Fantasia. Историю нелюдимого чёрного подростка, который превращает людей в воду, а потом в ней купается, можно найти даже на Ютубе. Обратите, кстати, внимание: героя в жёлтой куртке играет сам режиссёр. На фестивале новичка тоже заметили. Когда он был готов снимать свой следующий короткий метр (как человек амбициозный — сразу по Стивену Кингу), то продюсером новой работы выступил режиссер культовой подростковой мелодрамы «Виноваты звёзды» Джош Бун, а на главную роль согласился главная звезда франшизы «Пила» Тобин Белл.

Прошло ещё два года. Полнометражный дебют 21-летнего Джейдена, несмотря на откровенную малобюджетность и лёгкое фестивальное позёрство, прокатывается по всему миру — от Кувейта до России. Жанровой классикой этот дебют точно не станет, но есть вероятность, что когда-нибудь, в глубокой старости, вы будете хвалиться своим внукам: а ведь я этого вашего нового «карпентера» видел на большом экране, когда он ещё универ не закончил! Старика Джона мы вспомнили здесь тоже не случайно. Джейден Карпентера в своём фильме очень заметно оммажит. Особенно в музыкальном ряде Джона Натчеса, который даже получил на фестивале Brooklyn Horror приз за лучший хоррор-саундтрек.

Феликс Зилич