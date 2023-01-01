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Черная полоса Черная полоса
Киноафиша Фильмы Черная полоса Черная полоса, 2018: актеры и роли
Fleuve noir Черная полоса 2018 / Франция / Бельгия
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Черная полоса, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эрик Зонка Эрик Зонка Erick Zonca
В ролях
Венсан Кассель Венсан Кассель Vincent Cassel Ромен Дюрис Ромен Дюрис Romain Duris Сандрин Киберлэн Сандрин Киберлэн Sandrine Kiberlain Шарль Берлинг Шарль Берлинг Charles Berling Элоди Буше Элоди Буше Élodie Bouchez Кристоф Тек Кристоф Тек Christophe Tek Садек Садек Sadek Лорена Телье Лорена Телье Lauréna Thellier
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