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Три сестры решают вломиться в дом сенатора и ограбить его. Девушки делают это не просто так — за ними крупный долг, вероятно, перед преступниками. Они знают, что у хозяев должна быть в сейфе крупная сумма, а после гибели сына они уволили всю прислугу. Но денег они не обнаруживают, и воровкам приходится угрожать хозяевам, чтобы узнать, где они прячут ценности. И когда план уже почти срабатывает, одна из сестёр обнаруживает запертую в подвале и прикованную к кровати юную дочь сенатора.…