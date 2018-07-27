Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Убийца «Священный паук»" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Убежище дьявола Убежище дьявола
Киноафиша Фильмы Убежище дьявола Отзывы о фильме «Убежище дьявола»
El habitante / The Inhabitant Убежище дьявола 2017 / Мексика / Чили
6.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Убежище дьявола»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Три сестры решают вломиться в дом сенатора и ограбить его. Девушки делают это не просто так — за ними крупный долг, вероятно, перед преступниками. Они знают, что у хозяев должна быть в сейфе крупная сумма, а после гибели сына они уволили всю прислугу. Но денег они не обнаруживают, и воровкам приходится угрожать хозяевам, чтобы узнать, где они прячут ценности. И когда план уже почти срабатывает, одна из сестёр обнаруживает запертую в подвале и прикованную к кровати юную дочь сенатора.…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Лидия Кузнецова (Богатырёва) 27 июля 2018, 23:57
Оценка
В принципе фильм неплохой, сходила с удовольствием!
27 июля 2018, 23:57 Ответить
Valera Ivanov 30 июля 2018, 23:39
Оценка
Реально топ!
Сюжет вышка , не помню когда с интересом фильм про экзорцизм смотрел последний раз .
30 июля 2018, 23:39 Ответить
rafik.ivanov.85 31 июля 2018, 08:23
Оценка
Удивил фильмец !) не типичный подход к теме одержимости , над фильмом реально работали профессионалы круто !
31 июля 2018, 08:23 Ответить
Казбек Казбек 1 августа 2018, 01:45
Что за херню несут выше коменты))невздумайте сходить на это .......!!!!!
1 августа 2018, 01:45 Ответить
Anastasia Pastva 8 августа 2018, 10:13
Оценка
Прикольный, запомнился, рекомендую
8 августа 2018, 10:13 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 198 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 3 комментария
Юра дворник
Юра дворник 5 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 384 комментария
Все страхи Бо
Все страхи Бо 3 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 8 комментариев
Помилование
Помилование 2 комментария
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец 2 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Банды Парижа
Банды Парижа
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App