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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Мария Эволи
María Evoli
Киноафиша
Персоны
Мария Эволи
Мария Эволи
María Evoli
Дата рождения
2 октября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Мексика, Мексика
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.8
Романовы
(2018)
5.8
Убежище дьявола
(2017)
5.2
Заклятье. Последняя битва
(2022)
Фильмография Мария Эволи
5.2
Заклятье. Последняя битва
La Exorcista
ужасы, триллер
2022, Мексика
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Романовы
драма, исторический, мини-сериал
2018, США
5.8
Убежище дьявола
El habitante / The Inhabitant
ужасы
2017, Мексика / Чили
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Рецензия
4.7
Мы есть плоть
Tenemos la carne
ужасы, фантастика, драма
2016, Мексика / Франция
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