«Убежище дьявола»: Рецензия Киноафиши

Классическое изгнание дьявола

Три сестры решают вломиться в дом сенатора и ограбить его. Девушки делают это не просто так — за ними крупный долг, вероятно, перед преступниками. Они знают, что у хозяев должна быть в сейфе крупная сумма, а после гибели сына они уволили всю прислугу. Но денег они не обнаруживают, и воровкам приходится угрожать хозяевам, чтобы узнать, где они прячут ценности. И когда план уже почти срабатывает, одна из сестёр обнаруживает запертую в подвале и прикованную к кровати юную дочь сенатора. Девушки хотят спасти её от жестоких родителей, но те утверждают, что их дочь одержима дьяволом, и теперь все они в смертельной опасности. Внезапно девочка исчезает, и со всеми обитателями дома начинают твориться пугающие вещи.

Кадр из фильма «Убежище дьявола»

Уже после трейлера об этом фильме сказали «”Экзорцист” встречает “Не дыши”». И это определение совершенно точно отражает атмосферу картины. Причём сначала может отпугнуть явная дешевизна съёмок, тем более, что фильм снят в Мексике и никакой голливудской аккуратности здесь нет и в помине. Но «Убежище дьявола» доказывает, что напугать можно и без большого бюджета, и без скримеров, и тем более без спецэффектов. После тяжеловатого разгона история выдаёт совершенно не то, чего от неё ждёшь, превращаясь из классического хоррора в мрачную драму о семейных трагедиях, предательстве и домашнем насилии.

Кадр из фильма «Убежище дьявола»

Второй акт фильма не очень динамичен, но здесь авторы просто меняют движение на эмоциональность. Флэшбеки, то ли навеянные демонами, то ли просто преследующие героинь всю жизнь, рассказывают об их прошлом без нарочитых подводок или ненужных диалогов. И тут поднимаются действительно мрачные и жесткие темы насилия и самозащиты, которые цепляют сильнее любых демонов и призраков. Здесь наиболее важна атмосфера надвигающегося безумия и неизбежной трагедии — каждый герой оказывается предоставлен сам себе и вынужден справляться с прошлым в одиночку. При этом дальше сюжет снова совершит очень странный и неожиданный поворот, который в первые минуты заставит даже посмотреть на часы — ведь фильм ещё не заканчивается.

Кадр из фильма «Убежище дьявола»

Но последние полчаса картины будто предназначены отдельно для тех, кто всё-таки хотел увидеть классический фильм ужасов времён «Шести демонов Эмили Роуз». История в очередной раз переворачивается с ног на голову, возвращая к тому, на что намекали ещё во вступлении — борьбе с нечистью. Но и тут фильм сохраняет свою «камерность», действие всё так же не выходит за рамки одного дома. И снова авторы создают атмосферу не спецэффектами, а просто путают и героев и зрителей. С определённого момента уже трудно разобрать, где в этой истории правда, а где наваждение. И так слой за слоем, сюжет становится всё более странным, безумным и пугающим. А ведь это и есть самое главное для хорошего фильма ужасов.

Кадр из фильма «Убежище дьявола»

Конечно, недостатки в «Убежище дьявола» есть. Видно, что Гильермо Амоедо — не очень опытный режиссёр, какого-то особенного авторского почерка у него ещё нет. Во взаимоотношениях героев иногда можно запутаться, к тому же разные жанры двух частей фильма иногда мешают друг другу. И как уже упомянуто, бюджет у картины совсем небольшой, поэтому ни о каких красивых съёмках и речи быть не может. Но всё же, если переждать не самое лучшее вступление, картина выполняет свою главную роль — она создаёт мрачную атмосферу и затягивает зрителя в мир мистики и безумия. А потом уже сюжет начинает подбрасывать всё новые вопросы и удивлять раз за разом, меняя все данные, которые сообщают в начале. «Убежище дьявола» — продолжатель дела классических атмосферных ужасов, когда авторы буквально из подручных материалов создавали необычные и страшные истории. Наверное, именно поэтому такие сюжеты не устаревают.

Алексей Хромов

В российском прокате с 26 июля 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Убежище дьявола»