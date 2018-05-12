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Кайл Мур (Росс Линч) привык к палящему калифорнийскому солнцу, но очередной учебный год старшеклассник проведет вдали от океана. Его родители решили разойтись, и мама (Венди Маклендон-Кови) увезла детей подальше от отца-серфингиста (Роб Риггл) ‒ в Коннектикут. В первый же день в новой школе Кайл успел влюбиться, найти друга (Харви Гиллен) и врага (Грегг Салкин). Его пассия (Оливия Холт) поет в хоре, друг пропадает в соцсетях и жить не может без видеоигр, а враг – местная звезда, хоккеист,…