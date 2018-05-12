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Статус: Обновлен Статус: Обновлен
Киноафиша Фильмы Статус: Обновлен Отзывы о фильме «Статус: Обновлен»
Status Update Статус: Обновлен 2018 / США / Канада
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Статус: Обновлен»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Кайл Мур (Росс Линч) привык к палящему калифорнийскому солнцу, но очередной учебный год старшеклассник проведет вдали от океана. Его родители решили разойтись, и мама (Венди Маклендон-Кови) увезла детей подальше от отца-серфингиста (Роб Риггл) ‒ в Коннектикут. В первый же день в новой школе Кайл успел влюбиться, найти друга (Харви Гиллен) и врага (Грегг Салкин). Его пассия (Оливия Холт) поет в хоре, друг пропадает в соцсетях и жить не может без видеоигр, а враг – местная звезда, хоккеист,…

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Evgeniya Makarova 12 мая 2018, 00:44
Оценка
Хороший, добрый фильм) после просмотра только положительные эмоции*
12 мая 2018, 00:44 Ответить
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