«Статус: Обновлен»: Рецензия Киноафиши

Смартфон-волшебник

Кайл Мур (Росс Линч) привык к палящему калифорнийскому солнцу, но очередной учебный год старшеклассник проведет вдали от океана. Его родители решили разойтись, и мама (Венди Маклендон-Кови) увезла детей подальше от отца-серфингиста (Роб Риггл) ‒ в Коннектикут. В первый же день в новой школе Кайл успел влюбиться, найти друга (Харви Гиллен) и врага (Грегг Салкин). Его пассия (Оливия Холт) поет в хоре, друг пропадает в соцсетях и жить не может без видеоигр, а враг – местная звезда, хоккеист, красавчик и редкостный хам. В ближайшей перспективе у белокурого скейтбордиста и сына серфингиста только травля со стороны надежды школьной команды по хоккею и неловкие разговоры с понравившейся девушкой. Но все меняется, когда в руках Кайла оказывается мобильный со встроенным приложением ВСЕленная, исполняющим желания владельца телефона.

Кадр из фильма «Статус: Обновлен»

У создателей комедии «Статус: Обновлен» была возможность проанализировать роль соцсетей в наши дни, сыграть на их плюсах и минусах, посмотреть, как трансформировалось за последнее время общение между людьми, как формируется идентичность человека, зависающего, к примеру, в Instagram. Но режиссер Скотт Спир и сценарист Джейсон Филарди отделались лишь лаконичным прочтением морали о вреде социальных сетей и использовали их по большей части в качестве декора. Иными словами, «Статус: Обновлен» культурологическим исследованием соцсетей не занимается, и не стоит ждать от этой комедии тончайшего разбора, без сомнения, сложной и актуальной темы. Twitter, Facebook, Instagram появляются в фильме как приметы времени, без упоминания которых мир, конструируемый в киноленте, выглядел бы неполным.

Кадр из фильма «Статус: Обновлен»

Фактически приложение в телефоне Кайла срабатывает как Джинн из лампы, плюс под маской соцсети в фильм прокрадывается посыл о позитивности мышления и о том, что все наши помыслы материализуются, главное – точность формулировок. Правда, создатели комедии и эти линии не берутся развивать. Ко всему прочему лента лихо скользит на перекликании стародавней идеи о взаимосвязи всего живого с устройством соцсетей, опять же, особо не вдаваясь в подробности и не останавливаясь на столь примечательном совпадении. В итоге «Статус: Обновлен» может «похвастаться» охапкой упущенных возможностей относительно концептуальной проработки.

Кадр из фильма «Статус: Обновлен»

Тем не менее фильм Скотта Спира радует весьма забавными комедийными сценами. Лента вполне уверенно держится на ногах в качестве непритязательной комедии для всей семьи, где проблемы, с которыми подростки сталкиваются по мере взросления, играют роль более важную, чем исследование изменений мышления и мира в связи с развитием соцсетей. Фильм психологически достоверно обрисовывает ситуацию, сложившуюся в доме Кайла, не уходя в слезливое причитание о силе любви и не прибегая к излишне слащавым отговоркам ради хэппи-энда. Вполне убедительно показывается и травля подростков в школе (по крайней мере, для легкой комедии для всей семьи), особенно примечательна в этом плане сцена в коридоре, заканчивающаяся поломкой старого телефона Кайла. Подчас она даже искупает то, что «Статус: Обновлен» очень многое оставляет за скобками.

Кадр из фильма «Статус: Обновлен»

Главные роли в фильме достались звездам Disney Channel – Россу Линчу и Оливии Холт, так что им не привыкать быть чрезвычайно милыми и привлекательными. Выглядят они на экране вполне органично, справляясь как с пением и танцами в столовой, так и с более-менее драматичными сценами. В конечном счете «Статус: Обновлен» не особенно далеко отошел от знакомого актерам формата, их персонажи явно напоминают героев фильмов и сериалов Disney Channel.

Кадр из фильма «Статус: Обновлен»

Комедия Скотта Спира аккуратна, когда дело касается семейных проблем, и ненавязчива. Она способна рассмешить, комедийные сцены, во многом завязанные на интерпретации желаний Кайла чудо-приложением, в фильме в большинстве случаев работают, несмотря на их предсказуемость. При этом «Статус: Обновлен» не берется за осмысление влияния социальных сетей на жизнь подростка, хоть и не может вычеркнуть их из жизни школьников. Вместо размышлений об относительно новых, но уже в некоторой степени устоявшихся формах общениях создатели фильма предпочитают еще раз напомнить о важности дружбы и уважении к другому, не вдаваясь в то, как эти темы можно рассматривать в рамках соцсетей.

Елена Громова

В российском прокате с 10 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Статус: Обновлен»