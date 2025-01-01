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Грегуар Лепренс-Ренге
Грегуар Лепренс-Ренге Grégoire Leprince-Ringuet
Киноафиша Персоны Грегуар Лепренс-Ренге

Грегуар Лепренс-Ренге

Grégoire Leprince-Ringuet

Дата рождения
4 декабря 1987
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Нормандия, Франция
Рост
175 см

Популярные фильмы

Армия преступников 7.0
Армия преступников (2009)
Прекрасная смоковница 6.9
Прекрасная смоковница (2008)
Принцесса де Монпансье 6.8
Принцесса де Монпансье (2010)

Фильмография Грегуар Лепренс-Ренге

Жанр
Год
Все 11 Фильмы 10 Сериалы 1 Актер 11
Божественная. Сара Бернар 5.9
Божественная. Сара Бернар Sarah Bernhardt, la divine
биография 2024, Франция
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Билеты
Сорока-воровка 6.5
Сорока-воровка La pie voleuse
драма 2024, Франция
Обнажённая муза Пьера Боннара 6.3
Обнажённая муза Пьера Боннара Bonnard, Pierre et Marthe
биография, драма, мелодрама 2023, Бельгия / Франция
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Вечеринка продолжается 6.3
Вечеринка продолжается Et la fête continue !
комедия, драма, мелодрама 2023, Франция / Италия
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Внутри убийства
Внутри убийства
драма, триллер, детектив 2019, Франция
Боль 6.6
Боль La douleur / Memoir of Pain
драма 2018, Франция / Бельгия / Швейцария
Черные небеса 6.6
Черные небеса Black Heaven / L'autre monde
драма 2010, Франция / Бельгия
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Принцесса де Монпансье 6.8
Принцесса де Монпансье La princesse de Montpensier
драма, боевик, мелодрама, исторический 2010, Германия / Франция
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Армия преступников 7
Армия преступников L'armée du crime
военный, исторический, драма 2009, Франция
Прекрасная смоковница 6.9
Прекрасная смоковница Belle personne, La
драма 2008, Франция
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Заблудшие 6.5
Заблудшие Les Égarés
мелодрама, драма 2003, Франция / Великобритания
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