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Грегуар Лепренс-Ренге
Grégoire Leprince-Ringuet
Киноафиша
Персоны
Грегуар Лепренс-Ренге
Грегуар Лепренс-Ренге
Grégoire Leprince-Ringuet
Дата рождения
4 декабря 1987
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Нормандия, Франция
Рост
175 см
Популярные фильмы
7.0
Армия преступников
(2009)
6.9
Прекрасная смоковница
(2008)
6.8
Принцесса де Монпансье
(2010)
Фильмография Грегуар Лепренс-Ренге
Жанр
Все
Биография
Боевик
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2024
2023
2019
2018
2010
2009
2008
2003
Все
11
Фильмы
10
Сериалы
1
Актер
11
5.9
Божественная. Сара Бернар
Sarah Bernhardt, la divine
биография
2024, Франция
Смотреть трейлер
Билеты
6.5
Сорока-воровка
La pie voleuse
драма
2024, Франция
6.3
Обнажённая муза Пьера Боннара
Bonnard, Pierre et Marthe
биография, драма, мелодрама
2023, Бельгия / Франция
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6.3
Вечеринка продолжается
Et la fête continue !
комедия, драма, мелодрама
2023, Франция / Италия
Смотреть трейлер
Внутри убийства
драма, триллер, детектив
2019, Франция
6.6
Боль
La douleur / Memoir of Pain
драма
2018, Франция / Бельгия / Швейцария
6.6
Черные небеса
Black Heaven / L'autre monde
драма
2010, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
6.8
Принцесса де Монпансье
La princesse de Montpensier
драма, боевик, мелодрама, исторический
2010, Германия / Франция
Смотреть трейлер
7
Армия преступников
L'armée du crime
военный, исторический, драма
2009, Франция
6.9
Прекрасная смоковница
Belle personne, La
драма
2008, Франция
Смотреть трейлер
6.5
Заблудшие
Les Égarés
мелодрама, драма
2003, Франция / Великобритания
Новости о Грегуар Лепренс-Ренге
Новый фильм от создателей «1+1»: вышел трейлер французской комедии «Шопоголики»
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