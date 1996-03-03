Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Маргерит Дюрас
Marguerite Duras
Маргерит Дюрас
Marguerite Duras
Дата рождения
4 апреля 1914
Возраст
81 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
3 марта 1996
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Романтический герой
Популярные фильмы
7.6
Хиросима, моя любовь
(1959)
7.0
Столь долгое отсутствие
(1961)
6.9
Кинотеатр Годара
(2022)
Фильмография Маргерит Дюрас
6.1
Маленькая девочка в голубом
Little Girl Blue
биография, документальный, драма
2023, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
5
Горячий отпуск
Azuro
комедия, драма
2022, Франция
6.9
Кинотеатр Годара
Godard, seul le cinéma
документальный
2022, Франция
4.6
Сюзанна Андлер
Suzanna Andler
драма
2021, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Боль
La douleur / Memoir of Pain
драма
2018, Франция / Бельгия / Швейцария
6.9
Любовник
L'amant
биография, драма, мелодрама
1992, Франция / Великобритания
6.1
Песня Индии
India Song
драма, фэнтези, мелодрама
1975, Франция
6.4
Натали Гранжье
Nathalie Granger
драма
1972, Франция
7
Столь долгое отсутствие
Une aussi longue absence
драма
1961, Франция / Италия
7.6
Хиросима, моя любовь
Hiroshima mon amour
мелодрама, драма, военный
1959, Франция / Япония
