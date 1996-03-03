Оповещения от Киноафиши
Маргерит Дюрас Marguerite Duras
Маргерит Дюрас

Маргерит Дюрас

Marguerite Duras

Дата рождения
4 апреля 1914
Возраст
81 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
3 марта 1996
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Романтический герой

Популярные фильмы

Хиросима, моя любовь 7.6
Хиросима, моя любовь (1959)
Столь долгое отсутствие 7.0
Столь долгое отсутствие (1961)
Кинотеатр Годара 6.9
Кинотеатр Годара (2022)

Фильмография Маргерит Дюрас

Жанр
Год
Маленькая девочка в голубом 6.1
Маленькая девочка в голубом Little Girl Blue
биография, документальный, драма 2023, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
Горячий отпуск 5
Горячий отпуск Azuro
комедия, драма 2022, Франция
Кинотеатр Годара 6.9
Кинотеатр Годара Godard, seul le cinéma
документальный 2022, Франция
Сюзанна Андлер 4.6
Сюзанна Андлер Suzanna Andler
драма 2021, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Боль 6.6
Боль La douleur / Memoir of Pain
драма 2018, Франция / Бельгия / Швейцария
Любовник 6.9
Любовник L'amant
биография, драма, мелодрама 1992, Франция / Великобритания
Песня Индии 6.1
Песня Индии India Song
драма, фэнтези, мелодрама 1975, Франция
Натали Гранжье 6.4
Натали Гранжье Nathalie Granger
драма 1972, Франция
Столь долгое отсутствие 7
Столь долгое отсутствие Une aussi longue absence
драма 1961, Франция / Италия
Хиросима, моя любовь 7.6
Хиросима, моя любовь Hiroshima mon amour
мелодрама, драма, военный 1959, Франция / Япония
