Ветер перемен, 2018

Полина и Алекс — молодые супруги, сбежавшие от «прелестей» цивилизации в горный оазис. Домик в Альпах, свежий воздух, ничего вредного — даже электричество тут экологически чистое: его производит ветряная турбина. Если бы не установка этой машины, Полина никогда бы не встретилась с инженером Самуэлем и не узнала, что такое настоящая, большая, безумная любовь... Красивейшая мелодрама швейцарского режиссера Беттины Оберли — образец чувственного кино, где человеческие отношения и природная стихия сливаются в страстных объятиях.