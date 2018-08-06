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Ветер перемен
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Le vent tourne

Ветер перемен, 2018

2018 / Швейцария / Франция
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13 голосов
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О фильме

Полина и Алекс  — молодые супруги, сбежавшие от «прелестей» цивилизации в горный оазис. Домик в Альпах, свежий воздух, ничего вредного — даже электричество тут экологически чистое: его производит ветряная турбина. Если бы не установка этой машины, Полина никогда бы не встретилась с инженером Самуэлем и не узнала, что такое настоящая, большая, безумная любовь... Красивейшая мелодрама швейцарского режиссера Беттины Оберли — образец чувственного кино, где человеческие отношения и природная стихия сливаются в страстных объятиях.

6.1 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 6 августа 2018
Возраст 18+
Режиссер
Беттина Оберли
В ролях
Мелани Тьерри
Мелани Тьерри
Пьер Деладоншам
Пьер Деладоншам
Нуно Лопеш
Нуно Лопеш
Анастасия Шевцова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ветер перемен 2 постера
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