О мультфильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Гофман и тайна часовщика
Гофман и тайна часовщика
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
Страна
Россия
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2016
Режиссер
Станислав Соколов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Гофман и тайна часовщика
5.7
Гофманиада
(2018)
5.8
Бездомные домовые
(1981)
5.5
Про Ерша Ершовича
(1979)
0.0
Рыбья упряжка
(1982)
6.3
Большой подземный бал
(1987)
5.9
Догада
(1977)
Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Лучшие российские фильмы
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
