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Существуют в мире такие сказки, которые невероятно сложно перенести на экран. Ведь традиционно сказка - это что? Фантазийный, необычный, завораживающий и чаще всего прекрасный мир. А когда писатель предлагает вам какой-то сюрреализм, да еще во мрачных тонах, кому такое понравится? Впрочем, никто бы не удивился, если бы сказки Гофмана экранизировал Тим Бёртон, человек, научивший нас любить загробный мир и шутки про топор в голове. И не исключено, что кто-то даже подумает про…