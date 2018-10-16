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Гофманиада Гофманиада
Киноафиша Фильмы Гофманиада Отзывы о мультфильме «Гофманиада»
Гофманиада 2018 / Россия
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о мультфильме «Гофманиада»

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Наша рецензия

Существуют в мире такие сказки, которые невероятно сложно перенести на экран. Ведь традиционно сказка - это что? Фантазийный, необычный, завораживающий и чаще всего прекрасный мир. А когда писатель предлагает вам какой-то сюрреализм, да еще во мрачных тонах, кому такое понравится? Впрочем, никто бы не удивился, если бы сказки Гофмана экранизировал Тим Бёртон, человек, научивший нас любить загробный мир и шутки про топор в голове. И не исключено, что кто-то даже подумает про…

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alex 16 октября 2018, 06:37
Оценка
во-первых, надпись "союзмультфильм" подкупает в саамом начале фильма. и ждёшь чего-то шедеврального.

во-вторых, неспешно всё так происходит на экране, и озвучание какими-то проникновенными голосами глубокого терапевтического воздействия.

в-третьих, как-то всё по-гофману, и в ночной горшок кто-то попал, и в стекло, и в кабачок. и глаза были хорошие. и среди бюргеров узнаётся Шемякин в кепи и рыжий его сотоварищ.

всё понравилось,
и тишина в кинозале.
16 октября 2018, 06:37 Ответить
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