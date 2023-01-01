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Киноафиша Фильмы День счастья День счастья, 1963: актеры и роли
День счастья 1963 / СССР
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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День счастья, 1963: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иосиф Хейфиц Иосиф Хейфиц Iosif Kheifits
В ролях
Тамара Семина Тамара Семина Алексей Баталов Алексей Баталов Aleksey Batalov Валентин Зубков Валентин Зубков Николай Крючков Николай Крючков Лариса Голубкина Лариса Голубкина Георгий Штиль Георгий Штиль
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