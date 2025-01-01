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Фантастическая четверка: Первые шаги
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2025, США, боевик, приключения, фантастика
Как приручить дракона
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Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
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Отзывы
2025, США, спорт
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