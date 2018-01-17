«Эксперимент «Офис» 2»: Рецензия Киноафиши

Живи сейчас – потом будет поздно

Дерек Чо всего лишь хотел работать в крупной компании и постепенно продвигаться по карьерной лестнице, чтобы в конце концов оказаться однажды за столом с крупными шишками. Получив дело Рида, убившего под влиянием ID7, Дерек всеми правдами и неправдами вытаскивает подопечного, сумев доказать, что инфицированные штаммом просто-напросто не могут себя контролировать. Кто бы мог подумать, что вскоре Дерек сам ощутит на себе воздействие ID7, из-за чего на волю вырвутся все подавляемые им эмоции.

Кадр из фильма «Эксперимент «Офис» 2»

Джо Линч со своим «Mayhem», который в российском прокате получил легкомысленное название «Эксперимент Офис 2», по сути, визуализировал на экране желания множества офисных работников, вынужденных каждый день подавлять негативные эмоции. Кто же не мечтает о том, чтобы наказать вон ту мегеру, что нашептывает на ушко начальнику, ловко управляя им исходя из своих соображений? Или вон того громкого работника соседнего отдела, который достал так, что сил нет больше терпеть? Для этого все ключевые «антагонисты» (выступающие таковыми прицельно для Дерека, конечно) получили, помимо имен и должностей, также и наименование архетипов: «Сирена», «Красный», «Палач» и т.д. А это, вкупе с усредненной личностью главного персонажа, позволяет режиссеру вволю порассуждать не только о подводных камнях офисной работы, но и об обществе в целом и человеческой сущности в частности. Впрочем, ничего нового режиссер не выдает на экране: все те же стандартные выводы о пороках человеческих, только в красивой обертке красивых кадров и музыки. Сочетание черно-белых кадров с цветными акцентами, грамотная подложка музыки под экшн-сцены наряду с меньшим количеством бодихоррора, который мог бы быть в любом другом подобном произведении, с добавлением актерской игры меняет расклад карт. Уже не «Эксперимент офис 2» спекулирует на предшественнике, а «Эксперимент офис» получает бонусы благодаря своему «сиквелу». Впрочем, при пристальном рассмотрении фильмы оказываются все равно разные, как огонь и вода: «Эксперимент офис 2» - скорее карикатурная картина страстей любого крупного офиса, тогда как «Эксперимент офис», с его равноправными персонажами, больше напоминает сериал «Остаться в живых».

Кадр из фильма «Эксперимент «Офис» 2»

Что касается самого Джо Линча, то он всего лишь продолжил тему насилия и черного юмора после «Эверли» и «Рейда». К чести режиссера, в своем новом детище и с помощью Матиаса Карузо он тщательно проработал концепцию до сатиристической картины, взяв за основу принципы построения сценария компьютерной игры: персонажи (Дерек Чо и Самара Уивинг) начинают с самого нижнего уровня высотки, уровень за уровнем поднимаясь на самый верх – к кожаным креслам акционеров компании и к главному боссу. На это намекает не только картонная логика «неписей», но и цепочка квестов, которые нужно выполнить персонажам, чтобы выиграть игру. Гиперболизированная волна ультранасилия со временем притупляется, оставляя ощущения нереальности происходящего.

Кадр из фильма «Эксперимент «Офис» 2»

«Эксперимент Офис 2» - фильм приятный и поучительный. Он предоставляет возможность не только ощутить торжество победы маленького офисного человечка над системой, но и задуматься о том, что пора бы уже хоть немного начинать жить для себя, вспомнить о близких вокруг. Произведение постигла та же участь, что и его «предшественника», - одноразовость. Да, Стивен Ян – хороший актер, с дерзкой Самарой Уивинг у него получился яркий и интересный тандем, картины, которые он якобы рисует, как бы намекают и добавляют контекста, архетипы позволяют оказаться на месте главного персонажа, картинка и музыка на высшем уровне, но… не более того. Общее впечатление от произведения остается блеклое, неуловимое, совершенно безвкусное. Что взять с сатиры, скажете вы? Тогда вспомните о том, что сумел сделать из сатиры Гоголя Егор Баранов.

Галина Потапова