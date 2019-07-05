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Колумбус
Отзывы о фильме «Колумбус»
Columbus
Колумбус
2017 / США
Трейлер
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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5 июля 2019, 14:13
Архитектурные «Трудности перевода»
В отличие от героини Скарлетт Йоханссон из «Трудностей перевода», девушке из этого фильма не пришлось никуда уезжать, чтобы оказаться в пузыре одиночества. Наоборот, ей бы уехать учиться в университет и стать архитектором, но она боится оставить мать, в прошлом страдавшую наркотической зависимостью.
Вместо Токио здесь город в Америке, но режиссер фильма, как и актер - исполнитель главной мужской роли - из Кореи, и во многих сценах чувствуется какое-то азиатское любование природой. Если вы любите, например, полнометражные японские мультфильмы в духе Макото Синкая («Твое имя», «Сад изящных слов» или «Хрустальное небо вчерашнего дня» другого автора) - то вот здесь герои так же медитативно гуляют под бетонными ритмами модернистских архитектурных конструкций, любуясь дождливым парком в тщательно выстроенных, как у Уэса Андерсона, симметричных и дико красивых кадрах.
Глыбы зданий здесь - метафора камней в душах героев, и они путешествуют от одного к другому, проговаривая надоевшие проблемы с родителями, вопросы будущего, смысла жизни, любви и других архитектурных элементов.
Колумбус, небольшой город с начелением 44000- столица архитектуры модернизма. Модернизм - противоположность предшествующего ему и многими до сих пор любимого модерна, полного декоративности, витиеватых линий и цветов. В модернизме минимум деталей, все направлено на простоту и функциональность. Стремясь избавиться от излишеств в искусстве прошлого, которое казалось им архаичным, архитекторы создавали произведения, отвечающие новому миру - промышленного производства, новых материалов (конструкций из бетона, стекла, стали), хотели, чтобы их здания рассказывали о будущем, в котором формы просты и футуристичны и определяются назначением здания. В истории искусств, будь то архитектура, мода или дизайн, минимализм регулярно чередовался с максимализмом в деталях: модернизм позже сменился переработавшим и во многом деконструировавшим его постмодернизмом.
Так случилось, что меценат и любитель архитектуры Дж. Ирвин Миллер в 1950-х финансировал постройку и реконструкцию в своем любимом городе общественных зданий, церквей и своего дома и привлек лучших архитекторов своего времени - включая Ээро Саариенена, сына Элиэля Сааринена, финна, автора проектов железнодорожного вокзала в Хельсинки и похожего на него вокзала в Выборге, разрушенного во время Великой Отечественной войны. Так Колумбус обрел свой облик. Но чтобы увидеть красоту архитектуры в этом фильме, знания о модернизме не обязательны.
Как можно догадаться, в этом кино не будет стремительных схваток с Таносом, это тихий, умный фильм о внутренних мирах, любви к архитектуре, жизненных ценностях и выборах, свежий, как воздух после дождя в парке.
5 июля 2019, 14:13
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В отличие от героини Скарлетт Йоханссон из «Трудностей перевода», девушке из этого фильма не пришлось никуда уезжать, чтобы оказаться в пузыре одиночества. Наоборот, ей бы уехать учиться в университет и стать архитектором, но она боится оставить мать, в прошлом страдавшую наркотической зависимостью.
Вместо Токио здесь город в Америке, но режиссер фильма, как и актер - исполнитель главной мужской роли - из Кореи, и во многих сценах чувствуется какое-то азиатское любование природой. Если вы любите, например, полнометражные японские мультфильмы в духе Макото Синкая («Твое имя», «Сад изящных слов» или «Хрустальное небо вчерашнего дня» другого автора) - то вот здесь герои так же медитативно гуляют под бетонными ритмами модернистских архитектурных конструкций, любуясь дождливым парком в тщательно выстроенных, как у Уэса Андерсона, симметричных и дико красивых кадрах.
Глыбы зданий здесь - метафора камней в душах героев, и они путешествуют от одного к другому, проговаривая надоевшие проблемы с родителями, вопросы будущего, смысла жизни, любви и других архитектурных элементов.
Колумбус, небольшой город с начелением 44000- столица архитектуры модернизма. Модернизм - противоположность предшествующего ему и многими до сих пор любимого модерна, полного декоративности, витиеватых линий и цветов. В модернизме минимум деталей, все направлено на простоту и функциональность. Стремясь избавиться от излишеств в искусстве прошлого, которое казалось им архаичным, архитекторы создавали произведения, отвечающие новому миру - промышленного производства, новых материалов (конструкций из бетона, стекла, стали), хотели, чтобы их здания рассказывали о будущем, в котором формы просты и футуристичны и определяются назначением здания. В истории искусств, будь то архитектура, мода или дизайн, минимализм регулярно чередовался с максимализмом в деталях: модернизм позже сменился переработавшим и во многом деконструировавшим его постмодернизмом.
Так случилось, что меценат и любитель архитектуры Дж. Ирвин Миллер в 1950-х финансировал постройку и реконструкцию в своем любимом городе общественных зданий, церквей и своего дома и привлек лучших архитекторов своего времени - включая Ээро Саариенена, сына Элиэля Сааринена, финна, автора проектов железнодорожного вокзала в Хельсинки и похожего на него вокзала в Выборге, разрушенного во время Великой Отечественной войны. Так Колумбус обрел свой облик. Но чтобы увидеть красоту архитектуры в этом фильме, знания о модернизме не обязательны.
Как можно догадаться, в этом кино не будет стремительных схваток с Таносом, это тихий, умный фильм о внутренних мирах, любви к архитектуре, жизненных ценностях и выборах, свежий, как воздух после дождя в парке.
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