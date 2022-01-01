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Вечные дети Вечные дети
Киноафиша Фильмы Вечные дети Отзывы о фильме «Вечные дети»
Infinity Baby Вечные дети 2017 / США
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Вечные дети»

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Один из экспериментов со стволовыми клетками привел к весьма неожиданным последствиям – появлению не взрослеющих вслед за ходом календаря младенцев. Такую кроху можно взять к себе на время. Сотрудники компании Нео (Ник Офферман) доставят дите в оговоренное время и место, а также проведут краткий инструктаж. Особого ухода вечный младенец не требует: дали в нужное время таблетку и поменяли подгузник раз в неделю. Вечный младенец в основном спит или премило агукает. Так что особых неудобств…

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