«Вечные дети»: Рецензия Киноафиши

Бедные дети…

Один из экспериментов со стволовыми клетками привел к весьма неожиданным последствиям – появлению не взрослеющих вслед за ходом календаря младенцев. Такую кроху можно взять к себе на время. Сотрудники компании Нео (Ник Офферман) доставят дите в оговоренное время и место, а также проведут краткий инструктаж. Особого ухода вечный младенец не требует: дали в нужное время таблетку и поменяли подгузник раз в неделю. Вечный младенец в основном спит или премило агукает. Так что особых неудобств он не доставит – никаких бессонных ночей и переживаний из-за того, что малыш плохо кушает. Присмотр за ним сравним с уходом за растением. Желающих испытать себя в роли родителя такого карапуза, по всей видимости, не так уж мало. По крайней мере, стартап Нео уже давно набрал обороты, и вот он, серьезный и властный, самодовольно выслушивает пафосные реплики робкого паренька на собеседовании при приеме на работу. Правда, подбирать работников Нео все же стоит повнимательнее. Двое незадачливых курьеров, получив отказ, решили вечного младенца оставить себе на указанный в договоре срок. Их менеджер Бен (Киран Калкин) и вовсе больше занят личной жизнью, чем работой. Малкольм (Мартин Старр) и Ларри (Кевин Корригэн) его только раздражают.

Кадр из фильма «Вечные дети»

Ребенок в «Вечных детях» становится катализатором, проявляющим совокупность проблем, связанных с взрослением. И по большому счету не важно идет ли речь об уходе за жертвой экспериментов или о возможной беременности очередной подружки. Название комедии с легкостью может ассоциироваться не только с вечными младенцами, которых отчаянно пристраивают во временные семьи, но и с персонажем Кирана Калкина как минимум. Как максимум ему компанию легко составит львиная доля героев черно-белой киноленты Боба Байинтона. Большинство из них явно застряло в каком-то переходном состоянии и не способно совершить «скачок» во «взрослую жизнь».

Кадр из фильма «Вечные дети»

Фильм реконструирует один из возможных полюсов, изображая инфантильных взрослых, боящихся брать ответственность за кого-то другого и связывать себя обязательствами перед семьей. Но альтернатива такому отношению к жизни у Байинтона также дает о себе знать, пусть и в меньшей степени. Во многом она сводится к безоговорочной эмоциональной зависимости родителей от детей. Иными словами, ребенок представляется в качестве своеобразного костыля для того, кто в отрыве от семьи не может чувствовать себя самодостаточным. И такая позиция, в общем-то, тоже не вызывает у создателей «Вечных детей» особого сочувствия. По сути, в фильме нет ни одного положительного персонажа (по крайней мере, среди взрослых), чье поведение и представление об идеальной жизни вызывало бы симпатию. И тем не менее от этого работа Байинтона не становится тяжеловесной и неповоротливой конструкцией. «Вечные дети» отчасти, наоборот, лента почти воздушная, тщательно сглаживающая острые углы в кульминационных моментах.

Кадр из фильма «Вечные дети»

Фильм аккуратно подводит к тому, что взросление не всегда определяется посредством родительства. В комедии показывается, что тяжело назвать зрелостью отсутствие иных интересов и стремлений, кроме создания семьи, и попытки родителей «привязать» к себе детей как можно крепче. Однако исключительно проработкой темы взросления и того, как она соотносится с семьей и появлением детей, «Вечные дети» не ограничиваются. Фоном для озвучивания вполне узнаваемых проблем в отношениях пары служит потребительское, бесчеловечное отношение к людям. Ведь о правах крох в компании Нео речь не идет. Посмотреть комедию Боба Байинтона можно в рамках фестиваля 2A17: American Arthouse Film Festival.

Елена Громова

Расписание и покупка билетов на фильм «Вечные дети»