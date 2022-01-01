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Бенгт Экерот
Бенгт Экерот
Bengt Ekerot
О персоне
Фильмография
Бенгт Экерот
Bengt Ekerot
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Дата рождения
8 февраля 1920
Возраст
51 год
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
26 ноября 1971
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Стокгольм, Швеция
Биография Бенгт Экерот
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Фильмография Бенгт Экерот
Эне, бене, рес
драма
1968, Швеция
6.0
Седьмая печать
драма, фэнтези
1956, Швеция
7.0
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