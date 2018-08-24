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Уборщица
The Cleaning Lady
Уборщица, 2018
2018
5.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Жанр:
ужасы
триллер
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5.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2018
Премьера онлайн
31 мая 2019
Премьера в мире
24 августа 2018
Режиссер
Джон Наутц
В ролях
Стелио Саванте
Элизабет Сэнди
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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