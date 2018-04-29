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Дыши во мгле Дыши во мгле
Киноафиша Фильмы Дыши во мгле Отзывы о фильме «Дыши во мгле»
Dans la brume / Just a Breath Away Дыши во мгле 2018 / Франция
7.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Дыши во мгле»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В Париже происходит землетрясение, которое приводит к выбросу из-под земли токсичного газа, убивающего все на своем пути. В лучших традициях зомби апокалипсиса, выжить удается только тем, кто успел забраться повыше. Но, например, у таких семей, как у Анны и Мэттью, особого выбора и нет - их дочь Сара из-за специфической болезни живет в изолированной камере, как до этого и главная героиня фильма «Весь этот мир». Поэтому им приходится выживать не только за себя, но и за нее. Они…

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Maria Minaeva 29 апреля 2018, 08:36
Оценка
Для французского кино в стили катастрофа очен ОЧЕНЬ неплохо. Это не их жанр, но я не пожалела, что провела 1.5 часа за его простмотром.
29 апреля 2018, 08:36 Ответить
dk 30 апреля 2018, 14:46
Оценка
Довольно неплохо. Сюжет простецкий, но динамичный, складный и не затянутый. Все время что-то происходит поэтому смотреть не скучно и интересно, что будет дальше. В общем посмотреть можно.
30 апреля 2018, 14:46 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 1 мая 2018, 15:18
какой то странный газ. на голубей действует а на собак нет
1 мая 2018, 15:18 Ответить
Евгений Стешенко 3 мая 2018, 02:32
Оценка
Отличное кино! Рекомендую!
3 мая 2018, 02:32 Ответить
Alessia 3 мая 2018, 02:35
в ответ на сообщение САНСАНЫЧ XXX от 1 мая 2018, 15:18
Газ этот не действовал на молодых собак, с измененным ДНК. Как и на особенных детей.
3 мая 2018, 02:35 Ответить
Андрей 11 ноября 2018, 22:00
Оценка
не супер, но интересный!
хорошая картинка, игра актёров и сюжет!
и даже, не очень интересно, что же это за газ, сам факт и тема, порассуждать...
8 балов из 10ти!
11 ноября 2018, 22:00 Ответить
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