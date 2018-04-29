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В Париже происходит землетрясение, которое приводит к выбросу из-под земли токсичного газа, убивающего все на своем пути. В лучших традициях зомби апокалипсиса, выжить удается только тем, кто успел забраться повыше. Но, например, у таких семей, как у Анны и Мэттью, особого выбора и нет - их дочь Сара из-за специфической болезни живет в изолированной камере, как до этого и главная героиня фильма «Весь этот мир». Поэтому им приходится выживать не только за себя, но и за нее. Они…