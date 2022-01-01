Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Мишель Робен

Мишель Робен

Michel Robin
Мишель Робен
Мишель Робен Michel Robin
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 октября 1930
Возраст
91 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Мишеля Робена

Родился 13 октября 1930 года. Реймс, Франция.

Фильмография Мишеля Робена
Дыши во мгле
Дыши во мгле
фантастика, драма 2018, Франция
7.0
Спасибо за шоколад
Спасибо за шоколад
мистика, триллер, драма 2000, Франция / Швейцария
6.0
Кровь чужих
Кровь чужих
мелодрама, исторический, драма, военный 1984, Канада / Франция / США
0.0
Главное - любить
Главное - любить
драма, мелодрама 1975, Франция / Италия / ФРГ
6.0
Все фильмы
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Приложение киноафиши