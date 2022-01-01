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Мишель Робен
Мишель Робен
Michel Robin
О персоне
Фильмография
Мишель Робен
Michel Robin
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Дата рождения
13 октября 1930
Возраст
91 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Мишеля Робена
Родился 13 октября 1930 года. Реймс, Франция.
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Фильмография Мишеля Робена
Дыши во мгле
фантастика, драма
2018, Франция
7.0
Спасибо за шоколад
мистика, триллер, драма
2000, Франция / Швейцария
6.0
Кровь чужих
мелодрама, исторический, драма, военный
1984, Канада / Франция / США
0.0
Главное - любить
драма, мелодрама
1975, Франция / Италия / ФРГ
6.0
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