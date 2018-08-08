«В поисках Йети»: Рецензия Киноафиши

А вы хотите в Йиетиленд?

Как-то не особо этим летом балуют зрителей мультфильмами, поэтому каждому из них уделяется особое внимание. Требуется от них немного – надо быть смешными, захватывающими и чтобы в зале никто не скучал. У третьей части «Монстров на каникулах» это получилось идеально, теперь очередь подошла к проекту «В поисках йети» - нестудийной анимации, которая попытается вернуть публике веру в чудеса, настоящие приключения и напомнит про дух озорства.

Кадр из мультфильма «В поисках йети»

Ученый Саймон Пикард попадает в щекотливую ситуацию, он должен разыскать доказательства существования снежного человека, на что ему дается лишь три месяца. Правда, находится один богатей, готовый спонсировать его путешествие, а еще напарница – молодой частный детектив Нелли Маллоу, так что все оборачивается не так уж и плохо. Вместе они отправляются из Канады в Непал, чтобы отыскать следы пропавшей экспедиции, которая до них занималась поисками йети. Там они находят проводника и дневник одного из путешественников, который был здесь раньше. С помощью дневника герои попытаются отыскать недостающую ступень эволюции. Параллельно Саймон и Нелли обсуждают, что же будет с меховыми версиями человека, если они все-таки найдут их, и стоит ли игра свеч, если из тех сделают цирковое шоу и будут показывать публике за деньги.

Кадр из мультфильма «В поисках йети»

По отработанной студией Pixar практике, теперь большинство тех, кто занимается мультфильмами, ездят туда, где происходят сюжеты их проектов. Анимация достигла таких высот и качества, что просто невозможно допустить ошибку или выпустить в прокат проект, который по каким-то причинам не будет соответствовать качеству конкурентов. Поэтому создатели мультфильма «В поисках йети» объездили полмира, а в своих героях объединили реально существовавших людей, чтобы маленькие зрители, воодушевившись, могли стать кем угодно. Первооткрывателями, путешественниками или частными детективами, а не просто просиживали бы рабочий день за офисным компьютером.

Кадр из мультфильма «В поисках йети»

Мультфильм открывается и закрывается забавными историями, напоминающими, что на различные моменты жизни можно смотреть совершенно по-разному. Неудачи вполне способны привести к удаче и наоборот. Канадцы, а именно они ответственны за «Йети», чтобы не отставать от своих коллег, выбрали свое раздражающее существо, как сделали до этого создатели миньонов и белки из «Ледникового периода». Их талисманом стал скворец Жасмин – бесконечно болтливая птичка, напоминающая короля Джулиана из трилогии «Мадагаскар», а еще в «Йети» очень классные молчаливые яки. Нераскрытой осталась сюжетная линия с духами Непала, они классные, хотя и страшноватые, видимо создатели решили сильно не запугивать маленьких зрителей.

Кадр из мультфильма «В поисках йети»

Проект прямо с титров так и тянет сравнивать со всем подряд. Вначале все происходящее напоминает микс из «Приключений Тинтина» и «Необычайных приключений Адель», приправленных классикой в виде «Острова сокровищ», «Вокруг света за 80 дней» и «Сердцами трех». Дальше все становится еще интереснее, так как все перечисленное смешивается с «Делай ноги», «Кинг Конгом» и «Монстром в Париже», что делает из «В поисках йети» одним из главных детских аттракционов этого лета.

Кадр из мультфильма «В поисках йети»

«В поисках йети» - это настоящий сюрприз, подарок для самых маленьких и не только. В проекте есть дух приключений, миллион отсылок и простой, понятный юмор, без залезания на территорию взрослых. Мультфильму есть чем развлечь публику, собравшуюся в зале, удивить и позабавить. А еще и немного охладить, не только благодаря кондиционерам в кинотеатрах, но и тем, что герои покоряют Непал, где льда и снега не меньше, чем выпадает за зиму в России. Все это напоминает зрителям о том, что, когда на улицу вернется холод и мороз, можно будет поиграть с друзьями, представить себя покорителем севера и найти своего собственного снежного человека.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 9 августа 2018 года

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