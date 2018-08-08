«В поисках Йети»: Рецензия Киноафиши
Как-то не особо этим летом балуют зрителей мультфильмами, поэтому каждому из них уделяется особое внимание. Требуется от них немного – надо быть смешными, захватывающими и чтобы в зале никто не скучал. У третьей части «Монстров на каникулах» это получилось идеально, теперь очередь подошла к проекту «В поисках йети» - нестудийной анимации, которая попытается вернуть публике веру в чудеса, настоящие приключения и напомнит про дух озорства.
Ученый Саймон Пикард попадает в щекотливую ситуацию, он должен разыскать доказательства существования снежного человека, на что ему дается лишь три месяца. Правда, находится один богатей, готовый спонсировать его путешествие, а еще напарница – молодой частный детектив Нелли Маллоу, так что все оборачивается не так уж и плохо. Вместе они отправляются из Канады в Непал, чтобы отыскать следы пропавшей экспедиции, которая до них занималась поисками йети. Там они находят проводника и дневник одного из путешественников, который был здесь раньше. С помощью дневника герои попытаются отыскать недостающую ступень эволюции. Параллельно Саймон и Нелли обсуждают, что же будет с меховыми версиями человека, если они все-таки найдут их, и стоит ли игра свеч, если из тех сделают цирковое шоу и будут показывать публике за деньги.
По отработанной студией Pixar практике, теперь большинство тех, кто занимается мультфильмами, ездят туда, где происходят сюжеты их проектов. Анимация достигла таких высот и качества, что просто невозможно допустить ошибку или выпустить в прокат проект, который по каким-то причинам не будет соответствовать качеству конкурентов. Поэтому создатели мультфильма «В поисках йети» объездили полмира, а в своих героях объединили реально существовавших людей, чтобы маленькие зрители, воодушевившись, могли стать кем угодно. Первооткрывателями, путешественниками или частными детективами, а не просто просиживали бы рабочий день за офисным компьютером.
Мультфильм открывается и закрывается забавными историями, напоминающими, что на различные моменты жизни можно смотреть совершенно по-разному. Неудачи вполне способны привести к удаче и наоборот. Канадцы, а именно они ответственны за «Йети», чтобы не отставать от своих коллег, выбрали свое раздражающее существо, как сделали до этого создатели миньонов и белки из «Ледникового периода». Их талисманом стал скворец Жасмин – бесконечно болтливая птичка, напоминающая короля Джулиана из трилогии «Мадагаскар», а еще в «Йети» очень классные молчаливые яки. Нераскрытой осталась сюжетная линия с духами Непала, они классные, хотя и страшноватые, видимо создатели решили сильно не запугивать маленьких зрителей.
Проект прямо с титров так и тянет сравнивать со всем подряд. Вначале все происходящее напоминает микс из «Приключений Тинтина» и «Необычайных приключений Адель», приправленных классикой в виде «Острова сокровищ», «Вокруг света за 80 дней» и «Сердцами трех». Дальше все становится еще интереснее, так как все перечисленное смешивается с «Делай ноги», «Кинг Конгом» и «Монстром в Париже», что делает из «В поисках йети» одним из главных детских аттракционов этого лета.
«В поисках йети» - это настоящий сюрприз, подарок для самых маленьких и не только. В проекте есть дух приключений, миллион отсылок и простой, понятный юмор, без залезания на территорию взрослых. Мультфильму есть чем развлечь публику, собравшуюся в зале, удивить и позабавить. А еще и немного охладить, не только благодаря кондиционерам в кинотеатрах, но и тем, что герои покоряют Непал, где льда и снега не меньше, чем выпадает за зиму в России. Все это напоминает зрителям о том, что, когда на улицу вернется холод и мороз, можно будет поиграть с друзьями, представить себя покорителем севера и найти своего собственного снежного человека.
Дмитрий Бортников
В российском прокате с 9 августа 2018 года
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