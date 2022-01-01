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Генриетта Конфуриус
Генриетта Конфуриус
Henriette Confurius
О персоне
Фильмография
Генриетта Конфуриус
Henriette Confurius
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Дата рождения
5 февраля 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Берлин, Германия
Рост
165 см
Биография Генриетты Конфуриус
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Фильмография Генриетты Конфуриус
Девушка и паук
драма
2021, Швейцария
6.0
Нарцисс и Златоуст
драма
2020, Австрия / Германия
6.0
Холодное сердце
фэнтези, драма
2016, Германия
6.0
Возлюбленные сестры
мелодрама, исторический, драма
2014, Германия / Австрия / Швейцария
6.0
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