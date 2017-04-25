Черчилль, 2017

«Черчилль» – биографическая драма Джонатана Теплицки, автора драмы «Возмездие» и сериалов «Оживший» и «Убийство на пляже». В его новом проекте приняли участие такие известные актеры, как Брайан Кокс («Троя», «Идентификация Борна», «Превосходство Борна», сериал «Нюрнберг»), обладательница премий «Золотой глобус» и BAFTA Миранда Ричардсон («Призрак оперы», «Молодая Виктория»), Джон Слэттери (сериал «Безумцы») и другие.
Фильм посвящен одному из самых влиятельных и уважаемых политиков 20 века – британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю. Начав отсчет за несколько дней до начала Второй мировой войны режиссер показывает отчаянные попытки Черчилля убедить союзников не высаживать войска в Нормандии, так как это может стоить тысячи молодых жизней. Однако никто не поддерживает его позиции, даже собственная жена…
- Брайан Кокс отказался от накладок на тело и набрал 10 килограммов, чтобы образ Черчилля был максимально правдоподобен
- На съемочной площадке актеры курили электронные сигареты, а Брайан Кокс – специально сделанную электронную сигару. Это связанно с законами по борьбе с курением в Шотландии, где проходили съемки
- Это второй фильм 2017 года об Уинстоне Черчилле после картины с Гари Олдманом «Темные времена»
- Брайан Кокс просто выучил весь сценарий, вместо того, чтобы запоминать каждую сцену
- Брайан Кокс – третий актер фильмов про Ганнибала Лектера, который появляется в картине об Уинстоне Черчилле (Гэри Олдман в «Темные времена» и Энтони Хопкинс в «Молодой Уинстон»)
- Интересное совпадение – Черчилль был представителем парламента (с 1908 по 1922 года) в родном городе Брайана Кокса – Данди (Шотландия)
Фильм рассказывает о двух днях из жизни Уинстона Черчилля. Британский премьер-министр прибывает в Нормандию, чтобы убедить союзников сделать ставку на операцию «Оверлорд», в ходе которой 6 июня 1944 года был открыт второй фронт во Второй мировой войне. Но сторонников в этом вопросе у него немного. Как убедить других политиков в своей правоте? Какие привести аргументы? «Вчера я поднялся на капитанский мостик и увидел огромные, как горы, волны и нос корабля, который уверенно их резал. И я спросил себя, почему корабль побеждает волны, хотя их так много, а он один? И понял – причина в том, что у корабля есть цель, а у волн – нет. Если у нас есть цель, мы всегда придём туда, куда хотим», – считал Уинстон Черчилль.