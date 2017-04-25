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Черчилль
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Churchill

Черчилль, 2017

2017 / Великобритания
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Черчилль» – биографическая драма Джонатана Теплицки, автора драмы «Возмездие» и сериалов «Оживший» и «Убийство на пляже». В его новом проекте приняли участие такие известные актеры, как Брайан Кокс («Троя», «Идентификация Борна», «Превосходство Борна», сериал «Нюрнберг»), обладательница премий «Золотой глобус» и BAFTA Миранда Ричардсон («Призрак оперы», «Молодая Виктория»), Джон Слэттери (сериал «Безумцы») и другие.

Фильм посвящен одному из самых влиятельных и уважаемых политиков 20 века – британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю. Начав отсчет за несколько дней до начала Второй мировой войны режиссер показывает отчаянные попытки Черчилля убедить союзников не высаживать войска в Нормандии, так как это может стоить тысячи молодых жизней. Однако никто не поддерживает его позиции, даже собственная жена…

- Брайан Кокс отказался от накладок на тело и набрал 10 килограммов, чтобы образ Черчилля был максимально правдоподобен

- На съемочной площадке актеры курили электронные сигареты, а Брайан Кокс – специально сделанную электронную сигару. Это связанно с законами по борьбе с курением в Шотландии, где проходили съемки

- Это второй фильм 2017 года об Уинстоне Черчилле после картины с Гари Олдманом «Темные времена»

- Брайан Кокс просто выучил весь сценарий, вместо того, чтобы запоминать каждую сцену

- Брайан Кокс – третий актер фильмов про Ганнибала Лектера, который появляется в картине об Уинстоне Черчилле (Гэри Олдман в «Темные времена» и Энтони Хопкинс в «Молодой Уинстон»)

- Интересное совпадение – Черчилль был представителем парламента (с 1908 по 1922 года) в родном городе Брайана Кокса – Данди (Шотландия)

Фильм рассказывает о двух днях из жизни Уинстона Черчилля. Британский премьер-министр прибывает в Нормандию, чтобы убедить союзников сделать ставку на операцию «Оверлорд», в ходе которой 6 июня 1944 года был открыт второй фронт во Второй мировой войне. Но сторонников в этом вопросе у него немного. Как убедить других политиков в своей правоте? Какие привести аргументы? «Вчера я поднялся на капитанский мостик и увидел огромные, как горы, волны и нос корабля, который уверенно их резал. И я спросил себя, почему корабль побеждает волны, хотя их так много, а он один? И понял – причина в том, что у корабля есть цель, а у волн – нет. Если у нас есть цель, мы всегда придём туда, куда хотим», – считал Уинстон Черчилль.

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 27 сентября 2017
Премьера в мире 25 апреля 2017
Возраст 18+
Режиссер
Джонатан Теплицки
В ролях
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Джон Слэттери
Джон Слэттери
Элла Пернелл
Элла Пернелл
Джулиан Уэдэм
Джулиан Уэдэм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Черчилль 2 постера
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Наша рецензия
Жанр разговорной драмы - не самое очевидное решение для демонстрации всегда актуальных и извечно противоречивых обстоятельств, в которых принимались военные решения. В самые отчаянные времена, когда казалось, что ответ очевиден, появлялся кто-то, способный взять на себя всё бремя ответственности, предложив самый непопулярный ход и тем самым подарив шанс на спасение всем, кого отправили на верную смерть. Одной из таких важнейших фигур в мировой истории был Уинстон Черчилль, чья судьба, мотивы и…
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саундтрек фильма Черчилль
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