Черчилль, 2017

- Брайан Кокс отказался от накладок на тело и набрал 10 килограммов, чтобы образ Черчилля был максимально правдоподобен

- На съемочной площадке актеры курили электронные сигареты, а Брайан Кокс – специально сделанную электронную сигару. Это связанно с законами по борьбе с курением в Шотландии, где проходили съемки

- Это второй фильм 2017 года об Уинстоне Черчилле после картины с Гари Олдманом «Темные времена»

- Брайан Кокс просто выучил весь сценарий, вместо того, чтобы запоминать каждую сцену

- Брайан Кокс – третий актер фильмов про Ганнибала Лектера, который появляется в картине об Уинстоне Черчилле (Гэри Олдман в «Темные времена» и Энтони Хопкинс в «Молодой Уинстон»)

- Интересное совпадение – Черчилль был представителем парламента (с 1908 по 1922 года) в родном городе Брайана Кокса – Данди (Шотландия)