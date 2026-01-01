Оповещения от Киноафиши
Мигель Анхель Вивас
Miguel Ángel Vivas
Мигель Анхель Вивас
Miguel Ángel Vivas
Дата рождения
22 сентября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Место рождения
Севилья, Испания
Популярные фильмы
8.4
Бумажный дом
(2017)
7.6
Перемирие
(2025)
7.0
Захват
(2010)
Фильмография Мигель Анхель Вивас
7.6
Перемирие
La tregua
драма
2025, Испания / Казахстан
Смотреть трейлер
5.4
Осада
Asedio
боевик, приключения, криминал
2023, Мексика / Испания
Смотреть трейлер
Пропавшие без вести
драма, детектив
2020, Испания
8.4
Бумажный дом
боевик, криминал, триллер
2017, Испания
5.9
Вымирание
Extinction
ужасы, фантастика, драма
2015, Испания / США / Венгрия / Франция
7
Захват
Secuestrados
триллер
2010, Испания
Смотреть трейлер
6.2
Неудовлетворенное сексуальное напряжение
Tensión sexual no resuelta
комедия
2010, Испания
Смотреть трейлер
