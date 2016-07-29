Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Выстрел Выстрел
Киноафиша Фильмы Выстрел
Dishoom

Выстрел, 2016

2016 / Индия
5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Во время турнира по крикету на Ближнем Востоке при странных обстоятельствах пропадает известный спортсмен команды Индии Вирадж Шарма. Индийские власти получают запись с видео, сделанную неизвестным пакистанским фанатом, который заявляет о похищении спортсмена перед решающим матчем между Индией и Пакистаном. Безумный фанат предупреждает власти о том, что матч не должен быть отменен.. Для того, чтобы избежать массовой паники индийские власти держат шокирующую новость в секрете от СМИ и отправляют индийского полицейского Кабира Шергил в ОАЭ на поиски спортсмена.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 29 июля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Рохит Дхаван
В ролях
Наргис Факхри
Акшай Кумар
Акшай Кумар
Джон Абрахам
Жаклин Фернандес
Варун Дхаван
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Выстрел 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Выстрел
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Приложение киноафиши