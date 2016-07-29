Выстрел, 2016

Во время турнира по крикету на Ближнем Востоке при странных обстоятельствах пропадает известный спортсмен команды Индии Вирадж Шарма. Индийские власти получают запись с видео, сделанную неизвестным пакистанским фанатом, который заявляет о похищении спортсмена перед решающим матчем между Индией и Пакистаном. Безумный фанат предупреждает власти о том, что матч не должен быть отменен.. Для того, чтобы избежать массовой паники индийские власти держат шокирующую новость в секрете от СМИ и отправляют индийского полицейского Кабира Шергил в ОАЭ на поиски спортсмена.