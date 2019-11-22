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Сумасшествие
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Сумасшествие, 2019

2019 / Индия
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13 голосов
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О фильме

Главные герои картины — несколько молодых людей, которые очень хотят разбогатеть. Ради этого они готовы столкнуться с проблемами любой сложности, ведь больше всего на свете их пугает перспектива и дальше жить в бедности. В итоге, героям фильма приходит в голову идея ограбить криминальных дельцов. Они с энтузиазмом берутся за дело, практически не задумываясь о возможных последствиях этого рискованного предприятия. После достижения цели им предстоит пуститься в бега в надежде на то, что гангстеры не смогут их догнать. Чем обернется эта авантюра для молодых искателей приключений? Смогут ли они достигнуть намеченной цели?

3.1 Оцените
13 голосов
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 22 ноября 2019
Возраст 12+
Режиссер
Анис Базми
В ролях
Анил Капур
Анил Капур
Джон Абрахам
Илеана Д’Крус
Аршад Варси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сумасшествие 3 постера
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саундтрек фильма Сумасшествие
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