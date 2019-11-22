Сумасшествие, 2019

Главные герои картины — несколько молодых людей, которые очень хотят разбогатеть. Ради этого они готовы столкнуться с проблемами любой сложности, ведь больше всего на свете их пугает перспектива и дальше жить в бедности. В итоге, героям фильма приходит в голову идея ограбить криминальных дельцов. Они с энтузиазмом берутся за дело, практически не задумываясь о возможных последствиях этого рискованного предприятия. После достижения цели им предстоит пуститься в бега в надежде на то, что гангстеры не смогут их догнать. Чем обернется эта авантюра для молодых искателей приключений? Смогут ли они достигнуть намеченной цели?