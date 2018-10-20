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Терминатор: Темные судьбы Терминатор: Темные судьбы
Киноафиша Фильмы Терминатор: Темные судьбы Отзывы о фильме «Терминатор: Темные судьбы»
Terminator: Dark Fate Терминатор: Темные судьбы 2019 / США
6.9 Оцените
127 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Терминатор: Темные судьбы»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Пожалуй, не найти более неудачливого киносериала, чем «Терминатор». Когда-то Джеймс Кэмерон сделал культовый мрачный боевик про робота-убийцу из будущего, а затем закрепил успех еще более крутым сиквелом. Однако с момента выхода «Судного дня» прошло 18 лет – и за это время франшиза пережила несколько умопомрачительных кульбитов. Отец-основатель отправился покорять иные высоты, а роботов и апокалиптическое будущее оставил другим режиссерам и сценаристам. И вот в…

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Серёга Абуладзе 20 октября 2018, 12:52
Оценка
хорошый боевик буду сматрет ждуиво весте и по итренету и магазине маскве
20 октября 2018, 12:52 Ответить
Серёга Абуладзе 20 октября 2018, 12:57
Оценка
очень хорошый фильм
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20 октября 2018, 12:57 Ответить
kamil-zarifov 20 мая 2019, 14:23
Жду ни дождусь ))
20 мая 2019, 14:23 Ответить
abuladzes01rus 26 октября 2019, 21:55
в ответ на сообщение kamil-zarifov от 20 мая 2019, 14:23
Оценка
скора терминатор 6 кино
26 октября 2019, 21:55 Ответить
striver20 31 октября 2019, 17:14
Оценка
Отличный фильм!
31 октября 2019, 17:14 Ответить
81popov 31 октября 2019, 18:18
Оценка
Шикарный фильм. Не пожалел, что сходил. Актеры просто супер. Арнольд как всегда на высоте, не смотря на возраст. Рекомендую!
31 октября 2019, 18:18 Ответить
g22m 31 октября 2019, 19:44
Оценка
Нормуль!)
31 октября 2019, 19:44 Ответить
alfiya7163 31 октября 2019, 19:54
Оценка
Фильм "живой", в том смысле, что всё внимание на экране..Отличная актерская игра, спецэффекты... Понравилось, но больше одного раза не посмотришь..Рекомендую.
31 октября 2019, 19:54 Ответить
rafik.ivanov.85 31 октября 2019, 21:08
Как по мне так фильм говно , старый синтиментальный шварц Пробивает зрителя на слезу . Очень много соплей. Даже джеймс кемерон и миллер не помогли фильму! Короче фильм хрень !
31 октября 2019, 21:08 Ответить
Илья Филатов 1 ноября 2019, 00:39
Оценка
- торжество феминизма;
- Джона выпилили;
- смысл утрачен полностью, солянка Форсажа и Людей-Х;
1 ноября 2019, 00:39 Ответить
terrybbs 1 ноября 2019, 01:30
Оценка
Осталось двоякое ощущение после просмотра. Во первых со зрителем заигрывают отсылками к сценам из первых частей. Причем это считывается и ничем не подпитывается в плане развития сюжета и идеи. Во вторых очень тощий и дырявый сюжет. Всё это добро пытаются закрыть зрелищеыми сценами экшн. Они действительно зрелищны и держат в напряжении, но на фоне вялого сюжета и невнятных рассуждений фильм пластмассовый. Спасают ну или вытягивают как могут актеры старой гвардии - Арни и Линда Хамильтон. Неплохо сыграла роль Грейс. Главная героиня сыграла на троечку. Новый терминатор-киборг тупо страшный как страх. в целом в фильме про терминатора много баб и латиносов и очень мало целостного сюжета.
1 ноября 2019, 01:30 Ответить
Артём Иванов 1 ноября 2019, 09:15
Оценка
После просто можно сформулировать два тезиса: 1. Не снимайте продолжение; 2. Второй раз я бы смотреть не стал.
Динамика конечно у фильма хорошая, но все таки не туда сворачивают экшены с помпезными спецэффектами. Эдакая смесь болливуда и голливуда 90х помноженная на современые CGI. Из-за вечных терок голливудский компаний нам приходится разочаровываться в большинстве сиквелов, триквелов и франшиз. Тут права продали. Там контракт законился. Тут режиссер не сошелся со мнением инвесторов. Плюс феминизм, цензура и толерантность. В итоге мы видим фильмы с хорошей задумкой, но с хромающей реализацией - такие как терминатор 4. В принципе на раз зайдет по старой ностальгии вселенной терминаторов, тем кому за 30. Подрости как новое и интересное вряд ли схавают.
1 ноября 2019, 09:15 Ответить
roman-trs 1 ноября 2019, 11:53
Оценка
Если отбросить феминизм, то фильм хороший. Необычный. Расчитан больше на молодое поколение. Много киноляпов, с предыдущими фильмами, которые выдают за альтернативное будущее. Сам экшен прекрасен. Джона убрали из фильма идиотским способом.
1 ноября 2019, 11:53 Ответить
Mikhail Kokin 1 ноября 2019, 12:48
Оценка
Понравился!
1 ноября 2019, 12:48 Ответить
Uzik 1 ноября 2019, 16:21
Оценка
Очень достойное продолжение . Любителям "классики" должно понравиться.
1 ноября 2019, 16:21 Ответить
ЕфимШифрин 1 ноября 2019, 21:49
Оценка
ээээ. ну как сказать. тоже сюда заходил, почитать отзывы перед просмотром. а может не стоит идти из уважения к первым двум фильмам....
прочитал.но пошел....отзыв таков, это даже спойлером назвать нельзя, хотя хз. но терминатор меняющий памперсы... это все. это стоп....у них там поар не в лесах КАЛифорниии а в мозгах. форсаж 10 серий
терминатор 6 серий
рембо 5
поговаривают что хотят снять еще 2 части если эта зайдет на ура.
сцуки остановитесь, оставьте то, что мы так любили в детстве в покое и придумайте свое!!!((
1 ноября 2019, 21:49 Ответить
9094903 1 ноября 2019, 22:20
Оценка
Эффекты супер! Смотрел а каком то современном зале, и кресла тряслись, и запах травы, и дым, и вспышки... Всё на высшем уровне! Но сам сюжет какая то муть. Фильм уже себя исчерпал. Не нужно больше продолжений, пора остановиться. Один раз посмотреть можно, но пересматривать, как первую или вторую часть, желание вряд ли возникнет....
1 ноября 2019, 22:20 Ответить
saulkin74 2 ноября 2019, 13:58
Оценка
Болливуд отдыхает😁
2 ноября 2019, 13:58 Ответить
Александр Шибанов 2 ноября 2019, 18:37
Оценка
Не разочаровал. Доволен просмотром.
2 ноября 2019, 18:37 Ответить
dk 2 ноября 2019, 18:52
Оценка
Мне зашло, развлекся. Очень похоже на 2 терминатора
- погреб с оружием: есть
- гонка на грузовиках: есть
- разгром полицейских: есть (2 раза)
- Арни пошутил: есть (3 раза)
Вертолет и самолет взорвали, вроде раньше не было такого
И да, драки какие то индийские
2 ноября 2019, 18:52 Ответить
Дмитрий Повышев 3 ноября 2019, 05:35
Оценка
Сюжет свернул не туда, юмор который не пробивает на смех. Арни превратили не понятно в кого. От Джона и правда нелепо избавились. Не хотелось бы видеть продолжения. Но но но, на один раз можно сходить.
3 ноября 2019, 05:35 Ответить
Igor Fonar 3 ноября 2019, 10:41
посмотрел,я этот фильм...я как бы ждал,что фильм будет плох...но после просмотра,я вообще не разочаровался в своих ожиданиях,даже Кэмирон не помог...просто на этот фильм тянет ходить меня "ребёнок"...которому безумно понравились и нравится до сих пор 1 и 2 терминаторы...но самое блевотное в новых терминаторах,что они изо всех сил пытаются запустит франшизу из новых фильмов на киношек 5-6...и это само блевотно наблюдать...этот фильм закончился на втором фильме,не мучайте этот фильм пожалуйста:(((((((
3 ноября 2019, 10:41 Ответить
joni85p 3 ноября 2019, 13:13
Оценка
Фильм полное говно!
3 ноября 2019, 13:13 Ответить
Влад Зеленцов 3 ноября 2019, 13:35
Кто ходил, подскажите, могу я 11- летнюю дочь взять с собой на сеанс, или лучше дома её оставить.? Спасибо.
3 ноября 2019, 13:35 Ответить
anton_pl 4 ноября 2019, 00:12
в ответ на сообщение Влад Зеленцов от 3 ноября 2019, 13:35
Ходил с 10-летней дочкой. Сказала, что очень похоже на второй и все сразу понятно, а поэтому не страшно и предсказуемо. Можно идти.
4 ноября 2019, 00:12 Ответить
Максим 5 ноября 2019, 12:13
Оценка
Арни уже не торт) Хорошийфильм но на несколько раз
5 ноября 2019, 12:13 Ответить
vikysa999 5 ноября 2019, 18:59
Оценка
Хороший фильм, не согласна с отзывами про то что он 💩, но у каждого свое мнение и понимание. Я не смотрела ни 1 части терминатора, и для меня этот фильм показался очень интересным, рекомендую.
5 ноября 2019, 18:59 Ответить
Ksenia Ignateva 5 ноября 2019, 22:23
Оценка
Полный отстой ребят! Такого говнеца давно не видели🤣 В конце фраза «это ради Джони» просто убила 🤣🤣 да вообще много моментов идиотских) вобщем бегом из зала не досмотрев до конца ... бред и тупость..
5 ноября 2019, 22:23 Ответить
Ksenia Ignateva 5 ноября 2019, 22:25
в ответ на сообщение Влад Зеленцов от 3 ноября 2019, 13:35
Оценка
С 16 лет
5 ноября 2019, 22:25 Ответить
Аркадий Федоров 7 ноября 2019, 12:02
Оценка
Полный бред. Скучный сценарий и вообще не рекомендую
7 ноября 2019, 12:02 Ответить
Андрей Бланк 7 ноября 2019, 22:03
Оценка
Те кто судит фильм по комментарием, и вы сомневаетесь, лучше сходить он вам понравится.
7 ноября 2019, 22:03 Ответить
Евгений Фёдоров 8 ноября 2019, 07:47
Оценка
Фильм в лучших традициях , первой и второй части !)))) Арни крут 💪😎. Фильм точно поймут дети 90ых 😊
8 ноября 2019, 07:47 Ответить
Евгений Фёдоров 8 ноября 2019, 07:49
в ответ на сообщение Влад Зеленцов от 3 ноября 2019, 13:35
Оценка
Можно ) там убийства не мерзко сняты . Подробностей нет )
8 ноября 2019, 07:49 Ответить
angela.gronskaya 9 ноября 2019, 17:10
Оценка
Сожалеем,что потратили столько времени:((
9 ноября 2019, 17:10 Ответить
КИСЛОВ НИКОЛАЙ 10 ноября 2019, 10:39
На вкус и цвет, сами поняли.
10 ноября 2019, 10:39 Ответить
artem 12 ноября 2019, 13:13
Оценка
Одним словом ОТСТОЙ
12 ноября 2019, 13:13 Ответить
Артем Шерстобитов 18 ноября 2019, 21:35
Ни кто не думал Джон конара убили из за исхода войны??? Войны той которую поражение потерпели люди. Может и терминаторы послоные его убить не от Скайнет? А его собственный приказ на щет чтобы другой предводитель появился чтоб каректировать)?
18 ноября 2019, 21:35 Ответить
Артем Шерстобитов 18 ноября 2019, 21:38
Подумайте что Джона конара убили не просто так а чтоб войну не проиграть?
18 ноября 2019, 21:38 Ответить
Инквизиция 24 ноября 2019, 18:40
Оценка
Ребята, это же наша молодость. Конечно 8 из 10. Терминатор 2 взорвал сознание черт знает сколько лет назад. Тогда ему я бы впендюрил 9. Сейчас 8 за качество. За преемственность сюжета. Пендосы когда то умели удивлять... Неплохо. Весьма недурно. Рекомендую.
24 ноября 2019, 18:40 Ответить
Андрей 16 января 2020, 20:59
Оценка
я уже запутался, это 5ая или 4ая серия!?
как написано в одной из рецензий - чуда не произошло, провал в прокате!
5 баллов из 10ти!
за Арни - домохозяйку!
за то, что "т1000" раздваивается - оригинально!
Сара Конор, конечно, как всегда молодец - но видно, что они и сниматься не хочет, и персонаж исчерпан.
16 января 2020, 20:59 Ответить
Богданов Дима 29 марта 2020, 12:40
Из хорошего в фильме только экшн и игра актеров...если воспринимать как комедию в стиле "Очень страшное кино" то фильм не плох,а если как продолжение то "Восстание машин" было лучше...REV-9 туповат,способности использует мало и как-то по идиотски...
29 марта 2020, 12:40 Ответить
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