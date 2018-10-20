Наша рецензия

Пожалуй, не найти более неудачливого киносериала, чем «Терминатор». Когда-то Джеймс Кэмерон сделал культовый мрачный боевик про робота-убийцу из будущего, а затем закрепил успех еще более крутым сиквелом. Однако с момента выхода «Судного дня» прошло 18 лет – и за это время франшиза пережила несколько умопомрачительных кульбитов. Отец-основатель отправился покорять иные высоты, а роботов и апокалиптическое будущее оставил другим режиссерам и сценаристам. И вот в…