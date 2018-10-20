Пожалуй, не найти более неудачливого киносериала, чем «Терминатор». Когда-то Джеймс Кэмерон сделал культовый мрачный боевик про робота-убийцу из будущего, а затем закрепил успех еще более крутым сиквелом. Однако с момента выхода «Судного дня» прошло 18 лет – и за это время франшиза пережила несколько умопомрачительных кульбитов. Отец-основатель отправился покорять иные высоты, а роботов и апокалиптическое будущее оставил другим режиссерам и сценаристам. И вот в…
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- Джона выпилили;
- смысл утрачен полностью, солянка Форсажа и Людей-Х;
Динамика конечно у фильма хорошая, но все таки не туда сворачивают экшены с помпезными спецэффектами. Эдакая смесь болливуда и голливуда 90х помноженная на современые CGI. Из-за вечных терок голливудский компаний нам приходится разочаровываться в большинстве сиквелов, триквелов и франшиз. Тут права продали. Там контракт законился. Тут режиссер не сошелся со мнением инвесторов. Плюс феминизм, цензура и толерантность. В итоге мы видим фильмы с хорошей задумкой, но с хромающей реализацией - такие как терминатор 4. В принципе на раз зайдет по старой ностальгии вселенной терминаторов, тем кому за 30. Подрости как новое и интересное вряд ли схавают.
прочитал.но пошел....отзыв таков, это даже спойлером назвать нельзя, хотя хз. но терминатор меняющий памперсы... это все. это стоп....у них там поар не в лесах КАЛифорниии а в мозгах. форсаж 10 серий
терминатор 6 серий
рембо 5
поговаривают что хотят снять еще 2 части если эта зайдет на ура.
сцуки остановитесь, оставьте то, что мы так любили в детстве в покое и придумайте свое!!!((
- погреб с оружием: есть
- гонка на грузовиках: есть
- разгром полицейских: есть (2 раза)
- Арни пошутил: есть (3 раза)
Вертолет и самолет взорвали, вроде раньше не было такого
И да, драки какие то индийские
как написано в одной из рецензий - чуда не произошло, провал в прокате!
5 баллов из 10ти!
за Арни - домохозяйку!
за то, что "т1000" раздваивается - оригинально!
Сара Конор, конечно, как всегда молодец - но видно, что они и сниматься не хочет, и персонаж исчерпан.
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