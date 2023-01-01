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Сеть
Сеть, 2016: актеры и роли
Geumool
Сеть
2016 / Корея
Трейлер
7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Сеть, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ким Ки Дук
Kim Ki Duk
В ролях
Рю Сын-бом
Ryoo Seung-beom
Ли Вон-гын
Lee Won-geun
Чхве Гви-хва
Choi Gwi-hwa
Чо Джэ-рён
Ан Джи-хе
Ahn Ji-hye
Ким Ён-мин
Kim Yeong-min
Ким Су-ан
Kim Soo-an
Хо Джун-сок
Heo Joon-seok
Сон Мин-сок
Son Min-seok
Сон Хён-а
Seong Hyeon-ah
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