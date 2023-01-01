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Киноафиша Фильмы Сеть Сеть, 2016: актеры и роли
Geumool Сеть 2016 / Корея
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Сеть, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ким Ки Дук Ким Ки Дук Kim Ki Duk
В ролях
Рю Сын-бом Рю Сын-бом Ryoo Seung-beom Ли Вон-гын Ли Вон-гын Lee Won-geun Чхве Гви-хва Чхве Гви-хва Choi Gwi-hwa Чо Джэ-рён Чо Джэ-рён Ан Джи-хе Ан Джи-хе Ahn Ji-hye Ким Ён-мин Ким Ён-мин Kim Yeong-min Ким Су-ан Ким Су-ан Kim Soo-an Хо Джун-сок Хо Джун-сок Heo Joon-seok Сон Мин-сок Сон Мин-сок Son Min-seok Сон Хён-а Seong Hyeon-ah
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